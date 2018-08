Il remake di Resident Evil 3? Capcom non lo esclude

la trama del remake di Resident Evil 2 narrerà una storia più drammatica dell'originale : Resident Evil 2 ha fatto parlare di sé al Gamescom 2018, tornando a mostrarsi in pubblico.Come riporta WCCFtech in occasione di un'intervista il producer Tsuyoshi Kanda e il director Kazunori Kadoi hanno rivelato qualche importante informazione sul gioco, chiarendo anche le differenze con l'originale.Per quanto riguarda narrativa e regia si è voluto rendere il remake più drammatico rispetto al capitolo originario. Si è posta una magigore enfasi ...

la trama del remake di Resident Evil 2 narrerà una storia più drammatica dell'originale : Resident Evil 2 ha fatto parlare di sé al Gamescom 2018, tornando a mostrarsi in pubblico.Come riporta WCCFtech in occasione di un'intervista il producer Tsuyoshi Kanda e il director Kazunori Kadoi hanno rivelato qualche importante informazione sul gioco, chiarendo anche le differenze con l'originale.Per quanto riguarda narrativa e regia si è voluto rendere il remake più drammatico rispetto al capitolo originario. Si è posta una magigore enfasi ...

Resident Evil 2 remake : la seconda prova nei panni di Claire : ... che ha sorpreso un po' tutti non tanto per la notizia in sé , che si vociferava già da un po', , ma per la bellezza con cui Resident Evil 2 Remake si è presentato al mondo, alla Gamescom siamo ...

Resident Evil 2 remake : svelato il contenuto della spettacolare Collector's Edition : La scorsa settimana Capcom ha fatto sognare i fan giapponesi di Resident Evil 2 Remake presentando la Premium Edition del gioco, mentre oggi è toccato alla spettacolare Collector's Edition per il mercato europeo, che non ha davvero nulla da invidiare a quella esclusiva per il Giappone.Come riportato da Variety, questa edizione da collezione includerà, oltre al gioco completo, numerosi contenuti fisici e digitali esclusivi, tra i quali spicca una ...

Non solo Resident Evil 2 : Capcom è interessata anche ad altri remake : Come riporta Videogamer, Capcom ha dichiarato durante un incontro con gli investitori che esplorerà la possibilità di ulteriori remake e re-release di titoli appartenenti al proprio catalogo.anche se è probabilmente troppo presto per poter pensare a un remake di Resident Evil 3: Nemesis, la società ha chiarito che intende rivedere alcune classiche IP."Inoltre, per quanto riguarda i remake e le re-release dei giochi del nostro catalogo, ci ...

Resident Evil 2 : Capcom parla delle difficoltà nel realizzare la scena dell'alligatore che sarà presente anche nel remake : Il "nuovo" Resident Evil 2 è certamente uno dei giochi più attesi, soprattutto dai fan storici della serie di Capcom che, quasi sicuramente, ricorderanno la famosa scena dell'alligatore del titolo originale.Nell'originale Resident Evil 2 un alligatore tentava di divorare il personaggio nelle fogne di Raccoon City e, a quanto pare, questa sequenza sarà riproposta nel remake.Come riportato su Daily Star, gli sviluppatori hanno parlato di questa ...

Niente supporto per la realtà virtuale nel remake di Resident Evil 2 : I fan dello storico Resident Evil 2 sono in trepidante attesa del ritorno di uno dei capitoli più amati della famosa saga horror, che tornerà anche in una splendida Collector's Edition, ma i giocatori ora si stanno chiedendo se, dopo quanto accaduto con l'apprezzato Resident Evil 7, sarà introdotta nel remake la VR.Ebbene, chi si aspettava la realtà virtuale per il "nuovo" Resident Evil 2 rimarrà deluso. Infatti, come riporta Daily Star UK, i ...

Monster Hunter World e il remake di Resident Evil 2 utilizzeranno Denuvo : Poche ore fa Capcom ha confermato che le versioni PC di Monster Hunter World e Resident Evil 2 utilizzeranno Denuvo, il tanto discusso sistema di protezione.Come riporta VG247, Denuvo serve a impedire che un gioco venga piratato, almeno per un dato periodo. Vari publisher utilizzano versioni differenti ma per ora tutti i titoli sono stati violati, in alcuni casi anche dopo poche settimane dal lancio. l'anti-tamper ha inoltre ricevuto varie ...

Il remake di Resident Evil 2 offrirà un comparto narrativo migliorato : Con Resident Evil 2: remake Capcom non sta solo riproponendo in una nuova veste grafica uno dei capitoli più amati della saga, al contrario sta cercando in tutti i modi di espanderlo e migliorarlo ove possibile.Gamingbolt ha chiesto a Capcom cosa si intende quando affermano che il remake proporrà una narrativa migliorata rispetto al titolo originale e se tale miglioramento deriva dal fatto che la storia sarà ampliata al livello strutturale. Il ...

Gli sviluppatori di Resident Evil 2 spiegano perché il gioco è molto più di un "remake" : L'imminente "remake" di Resident Evil 2 è stato probabilmente uno degli annunci migliori e più graditi all'E3 di quest'anno. È un gioco che i fan della serie richiedevano da molto tempo e siamo stati tutti compiaciuti all'arrivo dell'annuncio ufficiale. Una cosa degna di nota in questo annuncio, però, è che il gioco non viene presentato come un remake, ma semplicemente come Resident Evil 2.Aggiungere "remake" da qualche parte nel titolo è una ...

Cosa cambia in Resident Evil 2 remake - le nuove aree : Il Remake di Resident Evil 2 avrà nuove aree da esplorare. L’annuncio ha già avuto un grande successo nel corso dell'E3 2018 di Los Angeles e la sua data di uscita ufficiale è in programma per il prossimo 25 gennaio 2019. Di recente Gamereactor ha intervistato gli sviluppatori Yoshiaki Hirabayashi e Tsuyoshi Kanda per cercare di scoprire dettagli interessanti dettagli sul Remake di prossima uscita. Il primo a parlare del Remake di Resident ...

Nel remake di Resident Evil 2 ci saranno nuove aree da esplorare : Il remake di Resident Evil 2 è stato un successo all'E3 2018 ed è stato incoronato come il miglior gioco dello show. Recentemente, Gamereactor, ha avuto l'occasione di parlare con gli sviluppatori Yoshiaki Hirabayashi e Tsuyoshi Kanda all'evento per saperne di più sul titolo."Vogliamo cercare di rispettare il gioco originale il più possibile mentre prendiamo le parti che lo compongono e le re-immaginiamo, in un modo che consentano ai giocatori ...

Resident Evil 2 remake è il re dei Game Critics Awards e dell'E3 2018 : L'E3 2018 è ormai alle nostre spalle da una manciata di settimane ma torniamo a parlare dell'evento losangelino per dare un'occhiata ai titoli che sono stati incoronati nelle varie categorie dei Game Critics Awards 2018.Il trionfatore assoluto è Resident Evil 2 Remake ma non bisogna sottovalutare anche quei giochi che hanno trionfato in più di una categoria. Stiamo parlando di nomi di assoluto rilievo come: Anthem, Cyberpunk 2077, Spider-Man e ...

Sulla pagina Steam del remake di Resident Evil 2 vengono confermati audio e testi in italiano. Svelati i requisiti per PC e i bonus pre-order : Uno degli annunci più graditi allo scorso E3 2018 è stato sicuramente quello del remake di Resident Evil 2. Capcom ha finalmente svelato in via ufficiale il gioco che riporterà i fan alle atmosfere dell'amato secondo capitolo, con le dovute novità dal punto di vista tecnico.In attesa dell'arrivo del remake, ecco spuntare interessanti notizie Sulla pagina Steam che, tra le lingue supportate, menziona l'italiano: a quanto pare, in Resident Evil 2 ...