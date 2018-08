Il referendum contro la corruzione organizzato in Colombia non ha raggiunto il quorum

Tav in Val Susa - Chiamparino : 'convoco referendum'/ Manifestanti contro Torino-Lione - 'più vicini al cantiere' : La Tav non si farà? Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop.

Opposizioni in campo contro stop Tav - ipotesi referendum. Pd-Fi : danno 60 mld : Il primo momento della verità sarà martedì prossimo alle 14: a quell'ora il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli illustrerà alla Commissione Lavori pubblici del Senato le linee guida del suo dicastero, ed in quella sede sulla Tav, ma anche sulla Tap, non potranno esserci reticenze. La Lega insiste, con il sottosegretario Armando Siri, per il proseguimento dei lavori. Rimane quindi il solco tra le divisioni ...

Sulla Tav è scontro Salvini-Di Maio. Chiamparino : 'Pronto a referendum' : Mentre i Cinquestelle premono per il blocco dell'opera, il Carroccio chiede di andare avanti valutando costi e benefici di un'eventuale rinuncia. Nel mezzo della contesa il premier Conte fa sapere che ...

BREXIT - CI SARÀ UN SECONDO referendum?/ Ultime notizie - tutti contro May : la Ue ‘vicina’ al No Deal? : SECONDO referendum su BREXIT? Ultime notizie, ipotesi non impossibile: parlamento contro Theresa May, complicato raggiungere un accordo con l'Unione Europea sull'uscita(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 12:30:00 GMT)

Cgil annuncia referendum contro reintroduzione voucher. Camusso : “Sono strumento sfruttamento” : La Cgil è pronta a una nuova mobilitazione e a un nuovo referendum contro i voucher che il Decreto dignità potrebbe reintrodurre dopo la loro abolizione durante la scorsa legislatura. Il segretario generale del sindacato, Susanna Camusso, afferma: "Abbiamo già fatto un referendum, possiamo farne un altro. I voucher sono uno strumento di sfruttamento".Continua a leggere