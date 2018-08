Il primo smartphone con fotocamera integrata nel display potrebbe arrivare già dal

Samsung annuncia il primo smartphone Android Go : Il colosso sudcoreano lancia il Galaxy J2 Core: è il primo dell'azienda a montare la versione leggera del sistema operativo. Display da 5 pollici, fotocamera posteriore da 8 megapixel e un giga di ram

Motorola Moto Z3 è ufficiale ed è il primo smartphone pronto per il 5G : Motorola ha presentato ufficialmente Moto Z3, il primo dispositivo della casa pronto per le future connessioni 5G. Disponibile per adesso solo negli Stati Uniti come […] L'articolo Motorola Moto Z3 è ufficiale ed è il primo smartphone pronto per il 5G proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto Z3 è il primo smartphone pronto per il 5G : (Foto: Motorola) Sarà il primo smartphone compatibile con le reti 5G e l’ha svelato nella serata di ieri Motorola: è Moto Z3, variante potenziata del Moto Z3 Play già uscito anche da noi e disponibile per il momento solo in esclusiva con l’operatore statunitense Verizon. Rispetto all’edizione già in commercio del telefono, Moto Z3 vanta un processore Snapdragon 835, una doppia fotocamera da 12 Mpixel e altre piccole migliorie, ...

Lenovo affila le lame : “Lanceremo il primo smartphone con Snapdragon 855 e 5G” : Il vice presidente Lenovo ha detto via Weibo che l'azienda sarà la prima a presentare un telefono con Snapdragon 855 ed il supporto al 5G L'articolo Lenovo affila le lame: “Lanceremo il primo smartphone con Snapdragon 855 e 5G” proviene da TuttoAndroid.

Huawei si dice pronta a lanciare il primo smartphone pieghevole : ... l'azienda coreana ha comunque progetti grandiosi anche più in generale: nel 2018 Huawei punta a sorpassare Apple e diventare il secondo produttore di smartphone al mondo, dietro Samsung. Il 18 ...

OPPO potrebbe lanciare il primo smartphone al mondo con 10 GB di RAM : OPPO potrebbe essere il primo produttore a presentare uno smartphone con 10 GB di RAM, e il candidato sarebbe OPPO R17 L'articolo OPPO potrebbe lanciare il primo smartphone al mondo con 10 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

Huawei P Smart+ ufficiale : in esclusiva su Amazon il primo smartphone con Kirin 710 in Italia - aggiornato - : In un mondo oggi sempre più frenetico dove lo smartphone diventa il compagno indispensabile per la vita di tutti i giorni, Huawei con il nuovo P Smart + è in grado di accompagnare i consumatori fino ...

HTC Exodus sarà il primo smartphone con blockchain : HTC annuncia il nuovo smartphone HTC Exodus, il primo con blockchain, i cui dettagli tecnici saranno annunciati prossimamente. L'articolo HTC Exodus sarà il primo smartphone con blockchain proviene da TuttoAndroid.

Nuove indiscrezioni su Samsung Galaxy X e il primo smartphone Android Go di Samsung : Stando alle ultime indiscrezioni, Samsung darà il via alla produzione delle batterie flessibili che saranno usate anche sul Samsung Galaxy X entro la fine dell'anno L'articolo Nuove indiscrezioni su Samsung Galaxy X e il primo smartphone Android Go di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Entro la fine del 2018 potrebbe arrivare il primo smartphone con 9 fotocamere posteriori : Stando a quanto riportato dal Washington Post, il produttore di fotocamere Light sta lavorando su prototipi di smartphone con 9 telecamere posteriori L'articolo Entro la fine del 2018 potrebbe arrivare il primo smartphone con 9 fotocamere posteriori proviene da TuttoAndroid.

Huawei lancerà il primo smartphone 5G nel 2019 battendo tutti gli altri : Huawei vuole battere sul tempo tutti gli altri produttori e potrebbe presentare il primo smartphone 5G già nel 2019, anticipando l’arrivo della quinta generazione di trasmissione dati prevista per il 2020. Huawei sarà la prima? Huawei non perde tempo ed è al lavoro sugli smartphone di prossima generazione, quelli che dovranno essere compatibili con il nuovo standard di comunicazione mobile che si prevede possa partire nel 2020. La data non ...

primo smartphone Android Go di Samsung : le presunte specifiche : Nel panorama degli smartphone Android Go non poteva mancare la proposta di Samsung, in sequenza a quelle già inanellate da ASUS (Zenfone Live L1) e Huawei (Y3 2018), le cui specifiche tecniche potrete consultare atterrando su questa (nel caso del Primo prodotto) e su quest'altra pagina (nel caso vogliate dare un'occhiata più approfondita al secondo modello, prodotto dal brand cinese). In rete non mancano i riferimento ad un modello nello ...

Svelate le presunte feature del primo smartphone Android Go di Samsung : Nelle scorse ore sono emerse in Rete le presunte feature del primo smartphone Android Go di Samsung, il cui nome in codice dovrebbe essere J260F. L'articolo Svelate le presunte feature del primo smartphone Android Go di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Il primo smartphone Android Go di Samsung è in test in tanti nuovi mercati : Il programma Android Go di Google sta attirando a sé produttori importanti, l'ultimo in ordine di tempo è Samsung, il cui primo smartphone facente parte del programma è attualmente in test in diversi nuovi mercati. Samsung potrebbe sfruttare questo smartphone per sondare l'accoglienza riservata dal mercato ad un proprio device con a bordo Android stock. L'articolo Il primo smartphone Android Go di Samsung è in test in tanti nuovi mercati ...