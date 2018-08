Il ponte sarà ricostruito dallo Stato

Di Maio non si fida di Autostrade : “Il ponte di Genova sarà ricostruito da un’azienda di Stato” : Il ponte di Genova sarà ricostruito «da un’azienda di Stato con manager di Stato, Autostrade deve al massimo metterci i soldi». È il vicepremier e ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, a escludere con fermezza l’ipotesi che la controllata di Atlantia possa avere un ruolo operativo nella realizzazione del nuovo viadotto e, così, l’attenzione si sp...

Di Maio adesso insiste : "Il ponte sarà ricostruito da un'azienda di Stato" : La parola d'ordine per Luigi Di Maio è nazionalizzare. Il vicepremier, ancora una volta, torna a ventilare l'ipotesi di una nazionalizzazione in merito al crollo del ponte Morandi a Genova. Parlando a Sky Tg24, il grillino ha assicurato che il ponte sarà ricostruito "da un"azienda di Stato con manager di Stato, Autostrade deve al massimo metterci i soldi".Insomma, il ministro del Lavoro esclude che la controllata di Atlantia avrà un ruolo ...

ponte Morandi - l'esperto "Ecco come sarà abbattuto"/ Ultime notizie - operazione complessa “Tempi molto lunghi” : Genova, Ponte Morandi Ultime notizie: caos in commissione Mit, via Ferrazza e Brencich dopo "scandalo verbale". Il viadotto sarà demolito: Autostrade ha 5 giorni di tempo per decidere come(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 09:18:00 GMT)

ponte Morandi - ecco come sarà demolito : le ipotesi al vaglio degli esperti : Dovranno essere abbattuti i tronconi di Ponte Morandi. La Commissione ispettiva del Mit incaricata delle verifiche tecniche dopo il crollo nella sua relazione tecnica non fa riferimento ad altre ipotesi al di fuori dell’abbattimento dei piloni rimasti in piedi e specifica: “Si ritiene comunque necessario dare tale informazione tempestivamente alla protezione civile e ai soggetti interessati dalle operazioni di ripristino dei luoghi ...

Genova - il ponte sarà demolito in tempi brevi : "Ma ora la politica non si distragga" : Toti: "Il ponte sarà smantellato, non resterà neanche un guard rail". Monito di Bagnasco: "La politica non si distragga su...

ponte Morandi - relazione del ministero : i monconi saranno abbattuti : Ponte Morandi, relazione del ministero: i monconi saranno abbattuti Nella relazione dei tecnici delle Infrastrutture, secondo quanto si apprende, è stato sottolineato un forte rischio cedimento. Non imminenti le acquisizioni delle testimonianze dei componenti della commissione ministeriale. Riunione del cda di ...

ponte Morandi - relazione del ministero : i monconi saranno abbattuti - : Nella relazione dei tecnici delle Infrastrutture, secondo quanto si apprende, è stato sottolineato un forte rischio cedimento. Non imminenti le acquisizioni delle testimonianze dei componenti della ...

ponte Morandi pericolante : sarà abbattuto? : Il moncone est del Ponte Morandi di Genova è pericolante: è quanto rende noto la struttura commissariale per l'emergenza, che ha ricevuto a sua volta una relazione tecnica dalla commissione ispettiva del ministero guidata dall'architetto Roberto Ferrazza. La relazione è stata inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre che alla concessionaria (Autostrade), per avviare gli interventi necessari: le soluzioni sono solo due, ...

Genova - cariche esplosive per demolire il ponte : dieci condomini saranno abbattuti : Genova Sarà una operazione imponente che occuperà un pezzo già ferito di Genova : rimozione e smaltimento di migliaia di tonnellate di macerie; demolizione, forse con cariche esplosive, di ciò che ...

Crollo ponte : piloni Morandi saranno abbattuti - prima quello est : I due monconi di ponte Morandi saranno entrambi abbattuti, partendo in tempi rapidi da quello Est che insiste sulle abitazioni al momento evacuate. La relazione della commissione del Mit sui piloni rimasti in piedi, secondo quanto si apprende, sottolineerebbe infatti, soprattutto per quello di Levante, un forte rischio cedimento. Nel momento in cui la decisione sull'abbattimento diventerà ufficiale, verrà chiesto ...

ponte Genova - gli altri due piloni saranno abbattuti. Preoccupa il meteo : "Nelle ultime ore si è presa la decisione che i due piloni ancora in piedi saranno entrambi abbattuti". Raul Giampedrone, assessore ligure alla Protezione Civile, ha annunciato ufficialmente all'emittente genovese Primocanale che i due piloni rimasti di Ponte Morandi, est e ovest, saranno abbattuti per consentire la ricostruzione del viadotto. Intanto, mentre in una nota Autostrade per l'Italia esprime il suo cordoglio per le vittime e conferma ...

ponte Morandi - Conte : “500 milioni sono pochi - Autostrade può quadruplicarli e sarà solo l’inizio” : In una intervista al Corriere della Sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fa il punto sulla revoca della concessione ad Autostrade dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova: "Noi abbiamo avviato una “procedura di legge”. Chi si è affrettato sui giornali a tutelare le ragioni economiche di Autostrade può stare tranquillo: quest’ultima avrà facoltà, nel corso della procedura, di replicare".Continua a leggere

ponte Morandi - Conte : “500 milioni sono pochi - Autostrade può quadruplicarla e sarà solo l’inizio” : In una intervista al Corriere della Sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fa il punto sulla revoca della concessione ad Autostrade dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova: "Noi abbiamo avviato una “procedura di legge”. Chi si è affrettato sui giornali a tutelare le ragioni economiche di Autostrade può stare tranquillo: quest’ultima avrà facoltà, nel corso della procedura, di replicare".Continua a leggere

Genova - Toti sarà il commissario per l'emergenza ponte Morandi : Giovanni Toti è stato nominato commissario delegato all'emergenza per il crollo del ponte Morandi. A darne notizia è stato il capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli. "Quella di oggi è un"ordinanza importante per avviare concretamente gli interventi emergenziali previsti e sottoposti ai due consigli del ministri del 15 e del 18 agosto", ha affermato Borrelli. Dopo la tragedia dunque si pensa a far ripartire una città ...