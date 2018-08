Il pm anti-Ilva Sebastio | Non si possono tenere persone a arresti navali

ilgiornale

(Di lunedì 27 agosto 2018) "Ci sono delle leggi. Se non piacciono sicambiare come è stato fatto, ahimè, per l'. Ma non sileagli". Così Franco, magistrato che ha sequestrato l'Iva e punto di riferimento dei Cinque Stelle.ritiene "doveroso" l'intervento del procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio. "Non conosco gli atti, ma da quanto leggo, il problema è la gestione di questi sventurati. Nel momento in cui sono approdati nel porto italiano è scattata la normativa che prevede una procedura ad hoc. Regole che bisogna rispettare".Sui migrdella Diciotti sottolinea: "È un gruppo diche stanno confinate all'interno di una nave e quindi private della libertà in territorio italiano. Senza un provvedimento ad hoc della magistratura questo non si può fare"., tarno doc, classe 1942, entra in magistratura nel 1969. A Taranto fa ...