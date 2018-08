Il Pil cresce meno del previsto | l' Italia è l' unico Paese del G7 a rallentare

RIPRESA E POLITICA/ Così il Governo può far crescere il Pil e la fiducia dell'Ue : Il Governo può adottare una POLITICA economica attiva in grado di portare a una crescita del Pil importante anche per riportare fiducia sull'Italia.

Romania : Pil cresce oltre le attese nel secondo trimestre +1 - 4% t/t - +4 - 2% a/a : L'economia rumena ha segnato un'espansione del 4,2% annuo, dopo una crescita del 4,3% nel trimestre precedente. , CC - www.ftaonline.com,

Giappone - Pil cresce 1 - 9% su base annualizzata nel secondo trimestre : L'economia nipponica è cresciuta più delle attese nel secondo trimestre, grazie alla spese sostenuta da parte delle famiglie e delle imprese e al recupero rispetto alla precedente contrazione.

Giappone : in 2° trim. Pil cresce dell’1 - 9% su anno : Roma, 10 ago. (AdnKronos/dpa) – cresce oltre le attese l’economia Giapponese nel secondo trimestre dell’anno. Da aprile a giugno, il pil del Sol Levante ha registrato un incremento dell’1,9% , ha annunciato oggi il governo. Un dato superiore alle stime degli analisti che avevano indicato un aumento dell’1,3%. Crescono i consumi privati che ripartono con un +0,7% dopo la contrazione dello 0,2% del primo ...

CLASSIFICA MOTOGP/ Mondiale Piloti : Marquez sempre leader - ma Dovizioso cresce! Gp della Repubblica Ceca : CLASSIFICA MOTOGP: il Mondiale piloti in vista del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018. Marc Marquez difenderà la posizione di leadership anche dopo la prova di Brno?.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 14:42:00 GMT)

Conti pubblici - Istat : “Il Pil rallenta nel secondo trimestre. Cresce dello 0 - 2% e dell’1 - 1% su base annua” : Nel secondo trimestre del 2018 il Pil italiano è cresciuto dello 0,2% sul trimestre e dell’1,1% su base annua. Numeri che tracciano il quadro di un’economia in “rallentamento”, spiega l’Istat, poiché tra gennaio e marzo la crescita congiunturale era stata pari rispettivamente allo 0,3 e all’1,4 per cento. Nello stesso arco temporale, secondo Eurostat, la zona euro e della Ue-28 hanno fatto registrare un +0,3% ...

Consob studia il caso Fca e il Pil americano cresce : DALL'ITALIA Governo diviso sulla Tav, prosegue l’analisi costi-benefici. Per il ministro dell’Interno Matteo Salvini i lavori devono andare avanti, mentre da Palazzo Chigi fanno sapere che il dossier sull’opera è in fase istruttoria presso il ministero competente (Infrastrutture) e non è arriva

Trump : "Con accordi commerciali Pil crescerà di più" : "Con gli accordi commerciali a cui lavoro il Pil crescerà ancora di più". Lo dice il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel giorno in cui viene diffusa la prima lettura del Pil del II ...

Usa - Pil secondo trimestre cresce in linea attesa su spinta... : L'economia statunitense è cresciuta al ritmo più consistente in circa quattro anni nel secondo trimestre dell'anno, grazie alla spinta della spesa per consumi e all'accelerazione delle forniture di soia ...

L'economia Usa vola : il Pil cresce del 4 - 1%. Mai così bene dal 2014 : L'economia americana vola. Nel secondo trimestre il pil è cresciuto del 4,1%, l'aumento maggiore dal 2014. Nell'annunciare la prima stima del secondo trimestre, il Dipartimento del Commercio rivede al ...

Veneto : Zaia - il Pil della Regione cresce di più di quello nazionale (4) : (AdnKronos) – Sviluppo sostenibile e povertà – Dopo un trend negativo di diversi anni, il reddito delle famiglie venete torna a crescere (in media 38.801 euro all’anno nel 2015, ultimo anno disponibile), +2% in termini reali rispetto all’anno precedente, favorendo anche la ripresa dei consumi (+1,8%). A questi dati positivi si contrappone l’aumento delle disuguaglianze e della povertà, quando invece negli ultimi ...

Veneto : Zaia - il Pil della Regione cresce di più di quello nazionale : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) – La 15.ma edizione del Rapporto statistico, realizzato dalla Regione Veneto e appena pubblicato, pone al centro delle analisi le ‘specialità” del Veneto. Lo sottolinea il presidente della Regione Luca Zaia, anticipando che ‘grazie al prezioso lavoro dei nostri uffici di statistica, il volume intende approfondire quegli elementi che identificano e differenziano la società, l’economia e ...

Veneto : Zaia - il Pil della Regione cresce di più di quello nazionale (2) : (AdnKronos) – Nel 2018 il commercio estero regionale continua a correre: nei primi tre mesi dell’anno il fatturato estero delle imprese venete raggiunge i 15,5 miliardi di euro, registrando una crescita superiore ai quattro punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2017.Turismo – Il 2017 corre sull’onda dell’anno precedente superando ogni record storico: in Veneto 19,2 milioni di arrivi di turisti e 69,2 ...

Veneto : Zaia - il Pil della Regione cresce di più di quello nazionale (3) : (AdnKronos) – Anche il 2018 si apre in Veneto evidenziando la dinamicità del mercato del lavoro: in aumento il tasso di occupazione che si attesta nel primo trimestre al 66,4% rispetto al 65,3% di un anno fa, in un contesto di forte riduzione dell’inattività (-4,9% rispetto il primo trimestre 2017). Il lavoro dei giovani – Il mercato lavorativo Veneto risulta capace di offrire, rispetto alle altre regioni, migliori opportunità ...