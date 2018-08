Il Papa | “Basta coprire gli abusi chi vede deve parlare subito” 

Migranti - l’appello del Papa : “Basta tragedie in mare - la comunità internazionale agisca” : Papa Francesco rivolge un appello alla comunità internazionale chiedendo di agire per evitare che si ripetano naufragi e morti di Migranti nel mar Mediterraneo. Il pontefice chiede di "garantire la sicurezza, il rispetto dei diritti e la dignità di tutti”, esprimendo il suo "dolore più forte" per le ultime morti in mare.Continua a leggere