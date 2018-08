Il ministro Giulia Bongiorno è il più ricco del governo Luigi Di Maio pubblica anche le

Il palese malumore di Giulia Grillo - medico e ministro M5s - sul nuovo caso vaccini : L'ala movimentista ha il sopravvento su quella governativa, o su quella che crede nella scienza positiva. Il ministro non gradisce, ed affida a Facebook un lungo sfogo . Si tratta di una questione, ...

Il palese malumore di Giulia Grillo (medico e ministro M5s) sul nuovo caso vaccini : Ala governativa e ala parlamentarista: lotta e governo, in maggioranza e all’opposizione. Tutto contemporaneamente. Il caso vaccini fa emergere un gap tra la parte del Movimento 5 Stelle andata al governo, costretta a misurarsi con la complessità dei problemi e la necessità di procedere uniti con gli alleati, e quella che, rimasta sui banchi di Camera e Senato, mantiene molto dell’intransigenza originaria. A rimanere ...

Scuola - nuove nomine in ruolo : Melicchio - M5S - sollecita il ministro Giuliano : Questo è un bel segnale per tutto il mondo della Scuola, che ha bisogno di personale qualificato e messo in grado di concentrarsi con serenità sul proprio lavoro". movimento cinque stelle istruzione ...

Vaccini - Giulia Grillo : "Nessun passo indietro"/ Ultime notizie : ministro - "garantiremo bambini immunodepressi" : Al Senato della Repubblica passa l'emendamento che fa slittare di dodici mesi l'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia. (Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 22:53:00 GMT)

VACCINI - GIULIA GRILLO : "NESSUN PASSO INDIETRO" Ultime notizie : il ministro - "sono chiacchiere da bar" : Al Senato della Repubblica passa l'emendamento che fa slittare di dodici mesi l'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia. (Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 22:01:00 GMT)

Buoni Pasto : il ministro Giulia Bongiorno annuncia 'nuovo fornitore da agosto' : Migliaia di dipendenti statali e degli enti locali stanno per tornare dalle ferie estive e potrebbero, finalmente, trovare risolta al loro rientro la questione dei Buoni Pasto, i ticket utilizzati per l'acquisto del pranzo che, all'interno della Pubblica Amministrazione, fanno parte della retribuzione del lavoratore. Il ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, era intervenuta solo qualche giorno fa, definendo intollerabile una ...

ministro Giulia Grillo - vogliamo fare qualcosa per Actos? : Ho tanto scritto da queste pagine del farmaco antidiabetico Actos, prodotto chimico Pioglitazone, che mi aveva colpito perché era stato ritirato dal mercato in Francia e Germania mentre in Italia, oltre a venderlo con il Sistema Sanitario Nazionale, si faceva uno studio clinico con Aifa e con cittadini forse non ben informati delle possibili complicanze. Dopo i miei post, in data 12-12-2014 è stata presentata alla Procura della Repubblica di ...

Il ministro della PA Giulia Bongiorno contro i furbetti del cartellino : “Controlli biometrici per contrastare l’assenteismo” : Il ministro della Pubblica amministrazione annuncia una stretta e maggiori controlli per contrastare il fenomeno dell'assenteismo nel settore pubblico. Giulia Bongiorno ha in mente di introdurre i controlli biometrici come nel settore privato "per tutelare chi lavora" e punire chi invece non va a lavorare.Continua a leggere

Giulia Grillo - uomo cerca di avvicinarsi al ministro/ Video ospedale Napoli Del Mare - fake news aggressione : Giulia Grillo, uomo cerca di avvicinarsi al ministro della Sanità: fermato dalla scorta. Ultime notizie, "Sto bene, non mi è accaduto niente: ecco cos'è successo"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 11:53:00 GMT)

Napoli - all'Ospedale del Mare tentata aggressione al ministro Giulia Grillo : &qout;La situazione è gravissima -tuona il Ministro Grillo durante un'intervista- Chiudere un reparto per partecipare ad una festa è grave. Non accetterà scaricabarili &qout;. Tre inchieste per ...

Il ministro Giulia Grillo : «Io vaccino - fatelo anche voi» : È mattiniero il bambino, si muove di continuo. Ma il pomeriggio dorme, è come me». Mentre parla, guarda e si accarezza la pancia, che al quinto mese inoltrato è ancora piccola. Il ministro Giulia Grillo si è svegliata con la notizia dello scandalo della sanità lucana, ed è già in ufficio da ore. Confessa, mentre ci sediamo sui divani di pelle bianca di una sala del ministero della Sanità, che, a ogni dolorino, chiamerebbe subito la ginecologa. E ...

GIULIA GRILLO - UOMO CERCA DI AVVICINARSI AL ministro : FERMATO/ Ultime notizie : la solidarietà di Bonafede : GIULIA GRILLO, UOMO CERCA di AVVICINARSI al MINISTRO della Sanità: FERMATO dalla scorta. Ultime notizie, "Sto bene, non mi è accaduto niente: ecco cos'è successo"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 00:28:00 GMT)

Napoli. Tentata aggressione al ministro della Salute Giulia Grillo : Momenti di paura per il ministro della Salute. Un uomo ha tentato di aggredire Giulia Grillo al suo ingresso nell’ospedale

GIULIA GRILLO È INCINTA/ Il ministro della salute spiega l’importanza del vaccino : risposta secca al Times : GIULIA GRILLO, il Ministro della salute, annuncia di essere INCINTA in conferenza stampa e spiega perchè farà vaccinare suo figlio lanciando un messaggio a tutte le famiglie.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:55:00 GMT)