' Il governo del cambiamento ribalterà il sistema della convenzioni' | Toninelli

Autostrade - Danilo Toninelli incolpa Massimo D'Alema : "Con il suo governo iniziò l'immenso business dell'asfalto per i privati" : "Con il governo D'Alema inizia l'immenso business dell'asfalto per i privati. I giornali dell'epoca parlarono di 'volata in solitaria di Benetton' per prendersi il 30% di Autostrade dall'Iri. Il grande banchetto – tutto secondo le regole, precisiamolo – poteva avere inizio". È il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, a tirare in ballo l'ex premier Massimo D'Alema nel corso dell'audizione in Parlamento sul crollo del ponte ...

Nave Diciotti - il presidente dell’Aifa Stefano Vella : “Mio governo ha negato cure - dovevo dimettermi” : “Da un po’ di tempo mi frullava in testa questa idea. Già durante il caso Aquarius la situazione mi pareva insostenibile. Per lavoro giro parecchio il mondo e mi dava fastidio essere guardato male. Poi c’è stata la vicenda Diciotti, una cosa assurda e intollerabile dal punto di vista medico. Mi sono arrabbiato, non condivido molte delle scelte di questo esecutivo. Visto che lavoro per un’istituzione legata al governo, vigilata ...

Il ministro Giulia Bongiorno è il più ricco del governo. Luigi Di Maio pubblica anche le dichiarazioni dei redditi dei familiari : Sul sito di Palazzo Chigi sono state pubblicate le dichiarazioni dei redditi di circa la metà degli esponenti del governo Lega-M5S. la più ricca dell'esecutivo è l'avvocato e ministro della Funzione pubblica Giulia Bongiorno, a seguire si trovano il premier Giuseppe Conte e il sottosegretario agli Affari Ue Luciano Barra Caracciolo. Luigi Di Maio ha allegato alla dichiarazione anche i redditi dei familiari.Continua a leggere

Redditi - Bongiorno la più ricca nel governo. Di Maio dichiara anche 88 euro del padre : È Giulia Bongiorno, fra i componenti del governo che fanno diretto riferimento alla presidenza del Consiglio, il ministro di gran lunga più ricca del governo: secondo l'ultima dichiarazione dei ...

governo - i redditi dei membri dell'esecutivo/ Classifica - chi guadagna di più? Bongiorno in vetta - Di Maio... : Governo, i redditi dei membri dell'esecutivo di Giuseppe Conte: Giulia Bongiorno supera tutti, Di Maio allega i dati della famiglia, mentre Fraccaro...(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 10:42:00 GMT)

Redditi - Bongiorno la più ricca nel governo. Di Maio dichiara anche 88 euro del padre : È Giulia Bongiorno, fra i componenti del governo che fanno diretto riferimento alla presidenza del Consiglio, il ministro di gran lunga più ricca del governo: secondo l'ultima dichiarazione dei ...

I redditi della squadra di governo : Bongiorno prima in classifica : Sul sito del governo sono riportate le dichiarazioni dei redditi degli esponenti dei dell'esecutivo. Finora ad aver comunicato i dati sono solo alcuni. Tra questi anche il ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno. L'avvocatessa vince di gran lunga la classifica con 3.834.594 euro. Ultimo nella classifica, come riporta Libero, il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia, Riccardo Fraccaro.Secondo si piazza invece ...

Bongiorno Paperone - Di Maio pubblica anche i dati dei familiari : i redditi della squadra di governo : Il titolo di Paperone nella squadra di governo va a Giulia Bongiorno, la titolare del dicastero della pubblica amministrazione mentre l'ultimo è Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento. È quanto si evince dalla classifica redatta da Libero in base ai dati riportati nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito del governo. Classifica parziale perché fino ad ora non sono arrivate tutte le ...

Cei accoglie 100 migranti della Diciotti/ Chiesa sfida il governo : "non si fa politica sulla pelle dei poveri" : Cei accoglie 100 migranti della nave Diciotti: la Chiesa italiana 'sfida' il Governo Lega-M5s e attacca "non si fa politica sulla pelle dei poveri'.

I piani del governo in Cina - dall'economia all'immigrazione : Quindi cosa fare? Qual è la strategia del governo? 'Alla base della riduzione dei flussi migratori c'è l'economia. La prima cosa da fare è aumentare il benessere economico e sociale dell'Africa, a ...

Cei accoglie 100 migranti della Diciotti/ Chiesa sfida il governo : “non si fa politica sulla pelle dei poveri” : Cei accoglie 100 migranti della nave Diciotti: la Chiesa italiana "sfida" il Governo Lega-M5s e attacca “non si fa politica sulla pelle dei poveri". Spinta decisiva da Papa Francesco(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:43:00 GMT)

Mercati - tempesta in arrivo : gli apolidi della finanza stanno per attaccare il governo italiano : Il tempo volge al peggio, la tempesta è imminente. Vi sono tutte le avvisaglie o, come dicono i meteorologi, i segni che lasciano presagire la bufera in arrivo. Vi era, del resto, da aspettarselo. Almeno se è vero, come è vero, che la democrazia – magni nominis umbra – financo nella sua concezione più superficiale, ossia come libera votazione, è tollerata fintantoché il demos vota e sceglie ciò che in separata sede l’élite ...

Il governo in soccorso di Virginia Raggi. Cabina anti-crisi sui rifiuti romani al ministero dell'Ambiente : Il problema dei rifiuti a Roma è ancora lontano da una soluzione ed è il governo, secondo quanto riferisce Il Messaggero, a provare a dare una mano alla sindaca Virginia Raggi. Decreto datato 8 agosto: il ministero dell'Ambiente assume la guida di una nuova Cabina di regia anti-crisi.Come funzionerà e quali compiti avrà la Cabina di regia?"Sarà coordinata dal ministro in persona e metterà insieme Comune, ...

VENDITA BTP/ La tattica del governo per rispondere ai poteri forti dei mercati : Negli ultimi mesi si sono registrate forti vendite di Btp. Il Governo sembra voler seguire una chiara strategia per evitare brutte sorprese, spiega UGO BERTONE(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 06:01:00 GMT)VENDITA BTP/ Il "test di Monti" dimostra che tutto dipende dalla Bce, di P. AnnoniSPREAD & mercati/ I "siluri" pronti a incendiare l'Italia, di U. Bertone