Il glifosato | non | causa il cancro? Cosa ha veramente detto la sentenza Monsanto | tra

Il glifosato è cancerogeno? Un esperto spiega perché Monsanto non andava condannata : È per questo che mentre tutti gli enti del mondo hanno detto che il glifosato non è cancerogeno, IARC rimane l'unica a dire che lo è. Una foto di Roma invasa dalle erbacce. Credits: Luca Petroni per ...

glifosato - Monsanto : “Secondo 800 studi non è cancerogeno” : “Il Glifosato non è cancerogeno, e non ha causato il cancro del Sig. Johnson”. E‘ quanto si legge in una nota diramata dalla Monsanto, multinazionale di biotecnologie agrarie, condannata da un giudice di San Francisco a pagare un risarcimento milionario a favore di un giardiniere che ha denunciato l’azienda affermando che un suo prodotto usato come erbicida ha contribuito a farlo ammalare di un tumore. “Siamo ...

glifosato - la Bayer dopo la condanna della Monsanto : “E’ sicuro e non cancerogeno” : Il gruppo farmaceutico Bayer afferma in una nota che il Glifosato è un prodotto “sicuro e non cancerogeno”. Bayer in primavera ha acquistato la Monsanto, produttrice dell’erbicida Roundup a base di Glifosato, che oggi è stata condannata a risarcire con quasi 290 milioni di dollari un giardiniere californiano che si è ammalato di tumore. “Sulla base di prove scientifiche, valutazioni regolamentate globali e decenni di ...