huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Il gemello venezuelano del ponte Morandi e la lezione di umiltà - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Il gemello venezuelano del ponte Morandi e la lezione di umiltà - HuffPostItalia : Il gemello venezuelano del ponte Morandi e la lezione di umiltà -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Il costo in vittime delè purtroppo noto a tutti. Sono sicuro che chiunque ci sia transitato prima di quel fatale 14 agosto, di fronte alle immagini, abbia immaginato la scena del vedersi mancare la strada sotto i piedi. Non faccio che pensarci, ogni volta che scorre una notizia relativa alla struttura che sembrava imponente e mi ispirava sicurezza. Mi sento sciocco in questi casi. Eppure è la natura stessa a insegnarci che tutto quello che è in alto, può andare in basso. Le immagini del Tacoma Bridge sono su tutti i manuali di costruzioni e si commentano da sole.Sto seguendo la bagarresì -no - gronda forse, con il balletto dei tempi necessari e dei costi che andranno sostenuti. Intanto il bilancio peggiore è quello dei 43 poveretti tra cui avremmo potuto essere e dei loro familiari che vedranno qualsiasi opera futura ...