Il futuro è il presente nel manifesto del TS+FF 2018

7 metropoli internazionali tra passato - presente e futuro : Lo skyline di una città racconta la sua storia. I palazzi del passato si incontrano, e talvolta si scontrano, con quelli di oggi, dando vita a una danza di linee che talvolta si trasforma in lotta, brutale, eppure sempre in qualche modo poetica. E poi c’è il futuro, quello ancora da scrivere e costruire, che combatterà per aggiungere al tutto la sua cifra distintiva, fatta di costruzioni sinuose, ricoperte di verde, in fondo minimal nella ...

MotoGp – Valentino Rossi tra presente e futuro : la frustrazione del Dottore e il suo futuro… “triste” : Valentino Rossi sincero più che mai: il Dottore racconta il suo periodo frustrante e guarda al futuro La Yamaha sta affrontando un periodo complicato, ma dopo il Gp d’Austria il Team di Iwata è apparso ben più consapevole dei suoi problemi, dunque a Silverstone dovrebbero già vedersi i primi cambiamenti. I piloti Yamaha sono scesi in pista a Misano, domenica, per una giornata di duro lavoro in vista della gara britannica e ...

Effetto Kluivert - papà Patrick racconta Justin : “presente e futuro - vi svelo tutto” : Una grande sorpresa si questo inizio di stagione è stato sicuramente l’attaccante Justin Kluivert, l’attaccante è stato decisivo in occasione del gol di Dzeko contro il Torino. Si tratta di un giovane di grande talento e dal futuro garantito, intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’ importanti indicazioni da parte di papà Patrick: “Sono molto soddisfatto di quello che sta facendo. Parla poco, però è uno che ...

Lazio - la decisione di Lotito su presente e futuro di Milinkovic : Secondo il Corriere dello Sport , infatti, Lotito è pronto ad offrire un ricco aumento di ingaggio al ragazzo, in modo da fargli dimenticare il mancato approdo ad una big europea.

Modric - la doppia offerta di Suning : presente all'Inter - futuro in Cina (RUMORS) : Luka Modric e l'Inter, [VIDEO]un matrimonio che potrebbe concretizzarsi in questa sessione di mercato nel modo più inaspettato possibile. Dopo aver mollato Vidal, accasatosi al Barcellona pochi giorni fa, l'Inter non vuole farsi scappare il croato vicecampione del mondo, stella del Real Madrid. L'idea non è affatto campata per aria, perchè i primi contatti con l'entourage del giocatore ci sarebbero stati gia' diverse settimane fa ed il diretto ...

Napoli - De Laurentiis : '92 anni di Napoli - auguri! Presente e futuro sono nostri' : I miei più cari auguri a tutti i 40 milioni di tifosi azzurri nel mondo. Il Presente e il futuro sono nostri. Forza Napoli Sempre ! #ADL - AurelioDeLaurentiis, @ADeLaurentiis, 1 agosto 2018

Inter - tra presente e futuro : arriverà uno tra Vidal o Barella : Inter- Dopo l’acquisto di Radja Nainggolan, Luciano Spalletti avrebbe chiesto espressamente un altro centrocampista capace di spezzare il gioco, ma anche di attaccare gli spazi e riproporsi in fase offensiva. Resta vivo il nome di Arturo Vidal. Come sottolineato nei giorni scorsi, il centrocampista cileno avrebbe già dato il suo ok al potenziale passaggio in […] L'articolo Inter, tra presente e futuro: arriverà uno tra Vidal o ...

Per dare un senso al presente - il cervello prevede il futuro : La teoria ipotizza che il cervello faccia delle inferenze probabilistiche sul mondo basate su un modello interno, essenzialmente calcolando una 'ipotesi migliore' su come interpretare ciò che sta ...

Roma - Monchi : “stiamo lavorando per presente e futuro” : “Stiamo provando a costruire qualcosa di forte e di solido per il presente e per il futuro. Manca ancora qualche cosa. Questo messaggio e’ importante perche’ delle volte si parla della Roma che vende i giocatori ma la Roma compra anche e per questo bisogna inviare un messaggio positivo. La Roma ha ambizioni per costruire qualcosa di importante non solo per un anno ma per tanti anni”. Lo ha detto il ds Monchi, ai ...

La fibrosi cistica : passato - presente e futuro : La storia della fibrosi cistica degli ultimi 50 anni è un esempio di come si possa contrastare una malattia grave e difficile. A tutt’oggi non si dispone di una cura, ma i molti strumenti a disposizione hanno migliorato il benessere e la qualità di vita dei malati. Di questo e dei progressi attesi per il futuro parla Ciro D’Orazio, Responsabile del Centro della fibrosi cistica di Verona, nella seconda parte della sua ...

50° anniversario di Intel : il presente e il futuro dei computer : I vantaggi dell'integrazione determineranno una proliferazione dell'elettronica, spingendo questa scienza in molte nuove aree'. 50° anniversario di Intel Far 'vedere' i computer Ispirandosi a quell'...