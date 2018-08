Il dramma dell' ex velina bionda | Non mi sposo più

Terremoto - la politica 'diserta' il Molise : il dramma delle popolazioni vissuto in silenzio : Dal Molise che ha dimenticato cosa significhi essere 'ombelico del mondo'. Ma che vuole tornare a vivere. E dimenticare la paura. Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo ...

Il dramma di Bergoglio. A Dublino come Ulisse di Joyce - alle prese con l’odissea della Chiesa : come in Ulisse di James Joyce. come nel Bloomsday di un Dubliner. L'Irlanda offre a un Papa letterario, e ottuagenario, la lingua e il coraggio per navigare l'odissea del nostro tempo. La pista e lo stradario per inoltrarsi, a piedi e pensieri nudi, lungo le vie della memoria. Evocando la Chiesa del primo appuntamento: quella che avrebbe dovuto essere ma non è. Tra presagi e naufragi. Flussi di coscienza e senso d'impotenza. In un ...

la trama del remake di Resident Evil 2 narrerà una storia più drammatica dell'originale : Resident Evil 2 ha fatto parlare di sé al Gamescom 2018, tornando a mostrarsi in pubblico.Come riporta WCCFtech in occasione di un'intervista il producer Tsuyoshi Kanda e il director Kazunori Kadoi hanno rivelato qualche importante informazione sul gioco, chiarendo anche le differenze con l'originale.Per quanto riguarda narrativa e regia si è voluto rendere il remake più drammatico rispetto al capitolo originario. Si è posta una magigore enfasi ...

Genoa - la decisione della tifoseria dopo il dramma di Ponte Morandi : La tragedia del Ponte Morandi ha colpito Genova ed i suoi abitanti, i tifosi del Genoa hanno scelto di ricordare l’accaduto domenica contro l’Empoli “Domenica sera scegliamo la strada del silenzio, nel rispetto di chi ha perso la vita su quel Ponte. Un silenzio assordante di 43 minuti, uno per ogni bambino, lavoratore, studente, papà o mamma che oggi non sono più con noi”. E’ quanto comunicato oggi dai tifosi ...

“Finalmente!”. Lino Banfi - il dramma di un marito. La malattia della moglie - la notizia arriva adesso : Nonno Libero, tornerai? È quello che in tanti chiedono a Lino Banfi quando lo pizzicano per strada. Per l’attore pugliese la famiglia è il punto cardine della vita nonché le fondamenta della propria esistenza: forse anche per merito della fortunata fiction RaiUno, ovvero ‘Un Medico in Famiglia’. Lo sceneggiato, arrivato alla decima stagione, potrebbe presto scrivere il suo undicesimo capitolo. Tutto, però, è ancora in alto ...

Lino Banfi e il motivo della sua assenza in tv : ecco il dramma che sta vivendo : LOLNEWS.IT - Da più di un anno Lino Banfi ha messo da parte gli impegni lavorativi per stare accanto alla moglie Lucia, la madre dei suoi due figli, la donna con cui condivide la propria vita da 60 ...

Si schianta con l’auto contro un muro. Davide Scarrone - lascia la moglie e una bimba piccola. La causa dell’incidente è drammatica : Ennesima vittima della strada di un agosto infernale. I morti non si contano più sulle dita di due mani. Ogni sera qualcuno, per le vie delle cittadine italiane, ci rimette la vita. Attimi di distrazione, velocità sostenuta, malori fatali. E quando accade ciò non si può che restare attoniti. L’uomo è nulla: quello che si costruisce in una vita, in anni di sacrificio, rischia di svanire in un millesimo di secondo. Ed è quanto accaduto al ...

“Tutto finito”. Il dramma choc della vip della tv : “Ho perso il mio bambino” : “Ho sentito il suo battito e mi sono emozionata come fosse la prima volta. Ma dopo sette settimane le cose si sono complicate ed è finito tutto”, parole choc, che lasciano il segno, quelle del noto volto dello spettacolo che ha deciso di confessare il terribile dramma dell’aborto che ha vissuto. A parlare intervistata dal settimanale Oggi è la ex star del porno Eva Henger che ha deciso di raccontare il tragico episodio che l’ha segnata ...

Ponte della Scafa. Bozzi : “Chiusura un vero dramma” : “La chiusura del Ponte della Scafa non rappresenta un disagio, come dice la Presidente del Municipio Di Pillo, ma, in realta’, un vero e proprio dramma per la mobilita’ del nostro territorio e di migliaia di cittadini che ogni giorno vanno a lavorare e che saranno costretti a interminabili file per raggiungere il Gra”. È quanto dichiara Andrea Bozzi, capogruppo delle liste civiche ‘Ora’ e ‘Un Sogno ...

Calabria - il dramma delle bambine sopravvissute : “Una ha perso entrambi i genitori e l’altra il papà” : L’ondata di piena che lunedì pomeriggio ha sorpreso oltre tre decine di escursionisti in visita alle gole del torrente Raganello a Civita di Castrovillari (Cosenza), ha risparmiato due piccole escursioniste di 8 e 9 anni. Si sono salvate aggrappandosi ad un ramo, trovate in stato di choc e ricoverate in due distinti ospedali. Lo racconta Giorgio Papaianni, comandante della locale stazione dei carabinieri, tra i primi ad intervenire sul luogo ...

Queste foto mostrano dramma e riconciliazione delle famiglie coreane divise dalla guerra : Le due Coree hanno dato il via all'atteso ciclo di incontri tra le famiglie separate dalla guerra di Corea (1950-53) nello scenografico resort turistico del monte Kumgang, nella Corea del Nord. L'iniziativa è la prima in quasi tre anni e rientra negli sforzi per "rasserenare" i rapporti intercoreani, così come concordato tra i due leader, il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il "supremo comandante" Kim Jong-un, nel summit tenuto ...

Agostina Belli - il dramma della madre uccisa : 'Ho indagato ma mi hanno minacciata' : Agostina Belli , 69 anni, mitica protagonista di Profumo di donna con Vittorio Gassman, racconta un raccapricciante episodio della sua vita. Sua madre è stata uccisa nella pensione che dirigeva, ...

'La mia malattia'. Filippo Nardi choc : l'ex naufrago svela il dramma della sua vita : "Ero stato catapultato in un mondo che non era il mio, ma la depressione mi è venuta due o tre anni fa e non per astinenza da video, ma perché non potevo pagare l'affitto e mantenere mio figlio. Era ...