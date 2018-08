Il destino della lira turca non minaccia lo yuan…

Il triste destino del piccolo Ali : da eroe della nazione a clandestino indesiderato : ...insieme con il suo maestro di scuola e altri due ragazzi mentre salutavano la bandiera nazionale immersi fino al petto nell'acqua che aveva inondato lo Stato dell'Assam aveva fatto il giro del mondo, ...

Astronomia : il Sole potrebbe “ringiovanire” - ma il destino della Terra non cambierà : La nostra stella è oggi più o meno a metà della sua vita: nata 5 miliardi di anni fa, brillerà ancora per altri 5 miliardi di anni prima di terminare il suo ciclo evolutivo e spegnersi per sempre. Ora un gruppo di ricerca internazionale coordinato dall’Istituto di Astrofisica dell’Andalusia, in Spagna, ha scoperto l’insolita evoluzione di un astro che potrebbe aiutarci a comprendere meglio il destino finale del Sole. La stella in questione ...

"Paola - dove sei?" : un mistero il destino della donna scomparsa : Da due settimane è svanita nel nulla. Resta un mistero il destino di Paola D'Ovidio , 45 anni, residente a Santhià. L'ultima traccia lasciata dalla donna è la Ford Fiesta trovata nei dintorni di Sali ...

Il manager nel destino della famiglia : Questo il mondo di Sergio Marchionne, un altro mondo rispetto all'atlante di cerimonie e riverenze al quale erano abituati i fiattini, tutti, prima che, a Torino, si appalesasse il sannita-croato, ...

F1 – Dipartita Marchionne - dal rinnovo di Raikkonen al futuro di Leclerc : ecco come potrebbe cambiare il destino della Ferrari senza Sergio : Louis Camilleri al posto di Sergio Marchionne in Ferrari, ecco come cambiano le scelte ai vertici della scuderia di Maranello con la sostituzione al vertice Notizie poco confortanti sono giunte ieri sulle condizioni di salute di Sergio Marchionne. L’ormai ex amministrato delegato Fca ha dovuto cedere il passo a Mike Manley, suo successore, a causa di un’operazione alla spalla le cui complicazioni sarebbero state impreviste e ...

Dove ti porta il destino. Come vivi sapendo il giorno della tua fine : Forse nessuno avrebbe resistito, sapendo di quella donna in Hester Street. La donna che sapeva predire non semplicemente il futuro, bensì il giorno esatto della morte di una persona. Forse tutti ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - CR7 non fa… i conti con l’oste : Cuadrado svela sui social il destino della maglia numero 7 [FOTO] : L’esterno colombiano non poteva non cedere la propria maglia numero sette a Cristiano Ronaldo, l’annuncio arriva direttamente sui social Sarà ancora CR7 grazie a… Cuadrado. Il colombiano, che fino alla scorsa stagione ha indossato la maglia numero 7 alla Juventus, ha deciso di cederla a Cristiano Ronaldo, ultimo acquisto del club bianconero. Il brand del portoghese non verrà dunque intaccato grazie al bel gesto ...

Firenze : è nata Gloria - la sorellina della bimba farfalla morta sei mesi fa. “Sofia ha compiuto il suo destino” : E' nata Gloria, la sorellina di Sofia De Barros, morta sei mesi fa a otto anni e mezzo per leucodistrofia metacromatica, una malattia gravissima che l'aveva trasformata nella "bambina farfalla". Il papà: "Sofia ha compiuto il suo destino, indicandoci una missione di vita ed assecondando i tempi di una staffetta che mai avremmo potuto prevedere".Continua a leggere

È nata Gloria - la sorellina della 'bimba farfalla' morta 6 mesi fa : 'Sofia ha compiuto il suo destino' : di Simone Pierini La storia della piccola Sofia ha commosso l'Italia intera. Per tutti era diventata la 'bimba farfalla' e i tentativi dei genitori di salvarla ricorrendo alle cure del metodo Stamina ...

Germania - in gioco il destino della Merkel. Il fragile accordo sui migranti appeso al sì di Seehofer : Oggi la cancelliera è impegnata in una lunga giornata di incontri per sottoporre gli accordi siglati a Bruxelles all’esame della Csu bavarese, il partner di governo il cui ministro dell’Interno Seehofer ha criticato la linea della Merkel sui migranti. Giornata decisiva per la sopravvivenza politica del governo e della cancelliera...

Al via a Bruxelles il Consiglio più difficile. Merkel : "Sui migranti si decide destino della UE" : Altri temi all'ordine del giorno sicurezza e difesa, economia e finanza. I leader dell'Ue riuniti a Bruxelles si occuperanno inoltre di Brexit e della zona euro. Il summit inizia alle ore 14. Alle 15.

E' stallo nel Mediterraneo sul destino della Lifeline : In attesa anche una portacontainer danese, davanti al porto di Pozzallo, che ha partecipato insieme alla nave della Ong tedesca al soccorso dello stesso gommone di migranti -