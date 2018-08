Il consigliere regionale Gallo aderisce alla protesta promossa dal Sindacato balneari

‘Ndrangheta - chiuse indagini su consigliere regionale del centrosinistra : “Voti dai clan in cambio di 20mila euro” : All’epoca non era stata accolta la richiesta d’arresto, ma la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha insistito ed è andata avanti. Fino ai giorni scorsi quando l’ufficio diretto da Nicola Gratteri ha notificato l’avviso di conclusione indagini al consigliere regionale Orlandino Greco, eletto con 7900 voti nel 2014 nella lista “Oliverio Presidente”, dal nome del governatore Mario Oliverio, candidato del centrosinistra. Oggi capogruppo ...

Sardone (ex FI) vs Polverini : “Lascio il partito - siete col Pd”. “Sii coerente - lascia la poltrona di consigliere regionale” : Bagarre a L’Aria che Tira Estate (La7) tra la deputata di Forza Italia, Renata Polverini, e la consigliera regionale lombarda, Silvia Sardone, che ieri annunciato l’abbandono del partito di Berlusconi. Sardone spiega: “Non ho mai votato il Pd e nel momento in cui Forza Italia ha le posizioni del Pd, io faccio fatica a riconoscermi. Salvini sta portando avanti il programma del centrodestra, basti vedere tutte le cose che ha ...

M5S Roma : solidali nei confronti del consigliere regionale Marcelli : Roma – “La scorsa notte, in provincia di Sora, l’auto del consigliere regionale Loreto Marcelli, vicepresidente della commissione Sanita’, e’ stata incendiata mentre era parcheggiata nel cortile della sua abitazione. Un gesto vile che il gruppo M5S di Roma Capitale condanna duramente. Siamo sicuri che presto le forze dell’ordine troveranno il colpevole o i colpevoli. A Loreto va tutta la nostra ...

M5S : scorsa notte incendiata automobile consigliere regionale Marcelli : Roma – “La scorsa notte e’ stata incendiata l’auto del nostro consigliere regionale, Loreto Marcelli, vicepresidente della commissione Sanita’ in Regione Lazio. Era parcheggiata nel cortile della sua abitazione a Sora, in provincia di Frosinone”. “Stamattina Marcelli ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri, che hanno disposto il sequestro penale del veicolo danneggiato, una Mercedes C 200 CDI, ...

Toscana - consigliere regionale della Lega si scaglia contro i bagnini : 'Vengono dalla Sicilia? Non li vogliamo' : ' Possibile che a San Vincenzo non si sia trovata la disponibilità di qualche aitante giovane locale? '. Così Roberto Biasci, consigliere regionale della Lega, protesta ironicamente contro l'...

Toscana - consigliere regionale della Lega contro i bagnini : “Sono siciliani - non li vogliamo” : Roberto Biasci, consigliere regionale in Toscana eletto nelle fila della Lega di Salvini, si scaglia contro l'assunzione di bagnini provenienti da Mazara del Vallo a Livorno: "Possibile che non si sia potuta trovare la disponibilità di qualche aitante giovane locale?".Continua a leggere

Toscana - consigliere regionale contro i bagnini : “Sono siciliani - non li vogliamo” : Roberto Biasci, consigliere regionale in Toscana eletto nelle fila della Lega di Salvini, si scaglia contro l'assunzione di bagnini provenienti da Mazara del Vallo a Livorno: "Possibile che non si sia potuta trovare la disponibilità di qualche aitante giovane locale?".Continua a leggere

Il consigliere regionale Bona propone l'istituzione della Zes per il Vco : Per queste e molte altre ragioni ora il Piemonte è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità davanti ad una scelta che avrà ripercussioni sulla vita di molti cittadini ma anche sull'economia ...

Botte al consigliere regionale Borrelli - la solidarietà della giunta de Magistris : 'Quanto è accaduto a Francesco Emilio Borrelli è intollerabile. Gli esprimo, a nome dell'intera amministrazione comunale, solidarietà e vicinanza per l'aggressione subita e l' apprezzamento per la ...

Napoli - consigliere regionale pestato mentre filma un parcheggiatore abusivo | Video : Un'aggressione, ai danni del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, si è consumata nella serata di ieri all'esterno di un noto locale di via Marina, a Napoli. È lo stesso Borrelli a raccontarlo...