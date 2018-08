Il comparto alimentare a Piazza Affari dà qualche segnale positivo | +0 | 35% | | seduta

Andamento positivo per il comparto alimentare a Piazza Affari - +0 - 85% - - acquisti a mani basse su Valsoia : Teleborsa, - Andamento positivo per l'indice del settore alimentare italiano, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'EURO STOXX Food & Beverage. Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 86.

Il comparto alimentare a Piazza Affari è di poco in territorio negativo - -0 - 36% - - in vendita Enervit : Modesta la discesa registrata dall' indice del settore alimentare italiano . Si muove in territorio negativo l' EURO STOXX Food & Beverage . Il FTSE Italia Food & Beverage ha terminato gli scambi a ...

Senza direzione il comparto alimentare a Piazza Affari - -0 - 18% - : Teleborsa, - Giornata cauta per l'indice del settore alimentare italiano, in perfetta sintonia con l'andamento piatto dell'EURO STOXX Food & Beverage. Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a quota ...

Sotto la parità il comparto alimentare a Piazza Affari - -0 - 49% - - lieve ribasso per Parmalat : Teleborsa, - Si muove poco Sotto i livelli della vigilia l'indice del settore alimentare italiano, mentre l'EURO STOXX Food & Beverage registra un buon rialzo. Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto ...

Andamento positivo per il comparto alimentare a Piazza Affari - +1 - 35% - - seduta effervescente per la Doria : L' Indice del settore alimentare italiano continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall' EURO STOXX Food & Beverage . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a ...

Il comparto alimentare a Piazza Affari dà qualche segnale positivo - +0 - 33% - : Teleborsa, - Tentennante l'indice del settore alimentare italiano che si muove con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore dell'EURO STOXX Food & Beverage. Il ...

Vola il comparto alimentare a Piazza Affari - +1 - 83% - - guizzo positivo per Campari : Teleborsa, - Preme sull'acceleratore l'indice del settore alimentare italiano, mentre mostra un andamento in lieve rialzo l'EURO STOXX Food & Beverage. Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a quota ...

Sotto la parità il comparto alimentare a Piazza Affari - -0 - 69% - : Registra una modesta discesa l' indice del settore alimentare italiano , mentre l' EURO STOXX Food & Beverage consolida i prezzi della vigilia. Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a quota 83.706,...

Pesante il comparto alimentare a Piazza Affari - -1 - 15% - - movimento in ribasso per Campari : Performance negativa per l' indice del settore alimentare italiano , che segue la scia ribassista disegnata dall' EURO STOXX Food & Beverage . Il FTSE Italia Food & Beverage ha chiuso a 84.312,47, in ...

Il comparto alimentare a Piazza Affari è in territorio positivo - +1 - 26% - : Teleborsa, - Scambi in positivo per l'indice del settore alimentare italiano che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Food & Beverage. Il FTSE Italia Food & Beverage ha ...

Il comparto alimentare a Piazza Affari è in territorio positivo - +1 - 26% - : Scambi in positivo per l' indice del settore alimentare italiano che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Food & Beverage . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a ...

Altra seduta in rialzo per il comparto alimentare a Piazza Affari - +0 - 94% - : Teleborsa, - Scambi al rialzo per il comparto alimentare a Piazza Affari, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Food & Beverage. L'indice del settore alimentare ...

Altra seduta in rialzo per il comparto alimentare a Piazza Affari - +0 - 94% - : Scambi al rialzo per il comparto alimentare a Piazza Affari , che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall' EURO STOXX Food & Beverage . L' indice del settore alimentare italiano ha ...

Seduta tonica per il comparto alimentare a Piazza Affari - +1 - 13% - - positiva la giornata per Campari : Andamento rialzista per l' indice del settore alimentare italiano , nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall' EURO STOXX Food & Beverage . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 84.432,...