Il cellulare può danneggiare la tua pelle | scopri perché

(Di lunedì 27 agosto 2018) Ilè entrato piano piano nella nostra quotidianità, fino ad arrivare al punto di non poterne più fare a meno: finestra sul mondo, il telefono ci tiene sempre collegati con amici e parenti vicini e lontani attraverso i social e varie applicazioni. Il telefonoperò può essere anche dannoso, non solo per la salute ma soprattutto per la. Infatti ilè un vero e proprio ricettacolo per germi: le superfici degli smartphone possono ospitare oltre 7.000 tipi di batteri: 18 volte più batteri di quelli che si possono trovare nei bagni pubblici. Batteri che si trasferiscono non solo sulle mani ma anche sul viso. Parlare al telefono trasferisce il calore e l’umidità dalla superficie dello schermo al nostro viso rendendolo l’ambiente perfetto per la proliferazione dei batteri. La phone zone è quella parte del viso che va dalla tempia al mento dove si appoggia lo ...