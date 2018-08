Il caso Asia Argento spiega perché è ora di un #metoo garantista

ASIA ARGENTO - JEFF LEACH ACCUSA : "MANDAVA VIDEO HOT"/ L'attore fa un chiarimento sul caso Weinstein : ASIA ARGENTO, un altro attore ACCUSA: "VIDEO seminuda". Ultime notizie: abusi alla baby star Jimmy Bennett, ombre sul suo avvocato e l'ossessione per Bourdain(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 14:30:00 GMT)

Asia Argento fuori dalla giuria di X Factor dopo il caso Jimmy Bennett : Nel quartier generale di X Factor sono ore di fibrillazione. Il “caso” legato ad Asia Argento ha travolto anche il talent show di SkyUno, che per la dodicesima edizione aveva deciso di puntare su di lei con grande eccitazione. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Asia nella famiglia di X Factor, dove siamo certi che il contributo della sua cultura musicale e personalità sarà importantissimo”, diceva Nils Hartmann, direttore produzioni ...

caso Asia Argento - su Tmz le foto e i presunti messaggi : 'Sono andata a letto con Bennet' : Questo articolo è stato verificato con: http://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2018/08/22/news/Argento_tmz_pubblica_gli_sms_con_bourdain_liberiamoci_di_quest_anima_torturata_che_vuole_spillarti_...

caso Asia Argento - l’intervento a sorpresa di Matteo Salvini. Le parole del ministro dell’Interno : Nel bel mezzo dello scandalo che ha colpito Asia Argento nelle ultime ore, non poteva fare a meno di inserirsi Matteo Salvini con uno dei suoi commenti. La frase non è ironica, perché oltre alla presenza a dir poco compulsiva del ministro degli interni italiano sui social network, c’è anche da dire che il leader della Lega è stato più volte, negli ultimi mesi, oggetto di attacchi e opinioni contrarie piuttosto pesanti da parte ...

caso Asia Argento - il padre Dario : 'Molto turbato - ma è tutto vero?' : "In questo momento non so assolutamente cosa pensare, ma le cose dette potrebbero anche non essere vere". Dario Argento, regista e padre di Asia, parla così dopo l'articolo del New York Times secondo ...

Le misure della polizia di Los Angeles per il caso Asia Argento : X Factor 12 ancora a rischio : La polizia di Los Angeles rende note le misure sul caso Asia Argento, volte a dei dovuti accertamenti dopo le dichiarazioni comparse sul New York Times nella giornata del 20 agosto. La comunicazione è arrivata direttamente dai canali ufficiali dell'ufficio dello sceriffo, che intende vederci chiaro dopo lo scoop di NYT che ha fatto il giro del mondo. Si tratta quindi di sentire le parti in causa, Asia Argento e Jimmy Bennett, conosciutisi ...

Il caso Weinstein - il dolore per Bourdain e adesso Jimmy Bennett. L’«annus horribilis» di Asia Argento : Tutto intorno a lei. Gli ultimi 10 mesi avrebbero potuto mettere al tappeto chiunque. Asia Argento – 42 anni, un padre ingombrante (il regista dell’horror Dario Argento), due figli (Anna Lou, nata dall’amore tumultuoso con Morgan, e Nicola Giovanni, avuto dal regista Michele Civetta), una vita sotto ai riflettori fin dalla prima adolescenza, una serie di relazioni tormentate ed eccessi – si è trovata a fare i conti col suo ...

“Che cosa brutta”. Dario Argento rompe il silenzio. Parla così di Asia e del caso Jimmy Bennet : Asia Argento non è indagata per le accuse di aver avuto rapporti sessuali con un minorenne. Lo ha riferito la polizia dopo che il New York Times ha pubblicato, nella giornata di ieri, la notizia di un accordo da 380mila dollari fra l’attrice e il collega Jimmy Bennett, con cui avrebbe avuto un incontro intimo nel 2013, quando lui aveva 17 anni. Una portavoce del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha detto che non ...

Scatta il comunicato di X Factor sul caso Asia Argento : casting e audizioni da rifare? : Dopo le indiscrezioni del New York Times, arriva il comunicato ufficiale di X Factor sul caso Asia Argento che da qualche ora impazza in tutti i maggiori quotidiani. La giudice del talent, unica new entry della nuova stagione, sarebbe stata implicata in un caso di molestia sessuale ai danni di Jimmy Bennet. Stando alle voci riportate dal NYT, la presunta vittima sarebbe già stata risarcita con la cifra di 380mila euro. La produzione si è ...

'Ho il cuore spezzato' - il commento di Rose McGowan dopo il caso Asia Argento : ... 2003 @RoseMcGowan with @bigbaldhead Un post condiviso da AsiaArgento , @AsiaArgento, in data: Ott 29, 2017 at 6:55 PDT Insieme a Rose McGowan, Asia Argento è stata tra le prime nel mondo del cinema ...

Bufera su Asia Argento accusata di abusi sessuali sul minorenne Jimmy Bennett - il caso alla vigilia di X Factor 12 : È Bufera su Asia Argento accusata di abusi sessuali dall'attore e musicista Jimmy Bennett, per un rapporto che si sarebbe consumato quando il ragazzo era ancora minorenne. Secondo un report del New York Times, che è venuto in possesso in forma anonima dei documenti legali che testimoniano l'accordo, Asia Argento ha pagato un giovane attore americano Jimmy Bennett, in forma di risarcimento danni per una presunta violenza sessuale. ...