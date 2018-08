Ignazio Marino | Non torno in politica Ex sindaco rompe silenzio

Ignazio Marino : "Non torno in politica"/ Ex sindaco Roma : "Preoccupato da governo M5s-Lega. Su Raggi e Pd..." : Ignazio Marino: "Non torno in politica". Ultime notizie, l'ex sindaco di Roma a tutto tondo: "Preoccupato da governo M5s-Lega. Su Raggi e Partito Democratico..."(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 14:50:00 GMT)