Ida Platano ha lasciato Riccardo Guarnieri? La segnalazione

Riccardo Guarnieri fa una sorpresa a Ida Platano. La FOTO : Ida Platano e Riccardo Guarnieri in vacanza a Milano Nessuna nuvola all’orizzonte per Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia nata a Uomini e Donne, e “sopravvissuta” a Temptation Island, è al momento in vacanza a Milano. A documentare la nuova meta estiva dei protagonisti del Trono Over è stata Ida su Instagram. La dama di Brescia ha infatti postato una FOTO (visibile a destra) che la ritrae sorridente abbracciata a ...

Gianni Sperti sostiene Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La FOTO : Ida Platano e Riccardo Guarnieri sostenuti da Gianni Sperti Gianni Sperti non ha mai nascosto la sua simpatia nei confronti di Ida Platano. La dama di Brescia aveva conquistato l’opinionista di Uomini e Donne lo scorso inverno con la genuinità dei suoi sentimenti, oltre che con la sua bellezza. Ora nelle grazie del ballerino sarebbe entrato anche Riccardo Guarnieri. Gianni Sperti ha postato infatti su Instagram Stories una FOTO (visibile ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri in vacanza insieme. Le FOTO : Riccardo Guarnieri felice in vacanza con Ida Platano Un’estate da incorniciare per Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Superate le insidie di Temptation Island, la coppia nata nel salotto rosa di Uomini e Donne si sta godendo le vacanze, trascorrendo dei weekend al mare all’insegna del relax. In queste ore Ida Platano su Instagram ha pubblicato una serie di scatti che la riprendono insieme a Riccardo Guarnieri a Taranto. La dama di ...

Ida Platano aspetta Riccardo dopo Temptation Island : “Non mi arrendo” : Riccardo Guarnieri va da Ida Platano dopo Temptation Island Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano ad emozionare il pubblico anche dopo Temptation Island. La coppia ha fatto sussultare i telespettatori di Uomini e Donne la scorsa stagione televisiva. Usciti incolumi dal reality estivo di casa Mediaset, Ida e Riccardo hanno ammesso che presto inizieranno a convivere a Brescia. In queste ore su Instagram Stories, la dama di Brescia ha ...

Riccardo Guarnieri fa una dedica speciale a Ida Platano : Ida Platano e Riccardo Guarnieri: la dichiarazione d’amore di lui Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono usciti “incolumi” dopo Temptation Island. I due protagonisti di Uomini e Donne, dopo aver lasciato il Trono Over tra mille peripezie sentimentali hanno deciso di mettersi alla prova sull’isola delle tentazioni. La lontananza forzata ha finito però per solidificare la coppia e cementare quel rapporto nato sette mesi fa ...

Uomini e Donne/ Foto - Gemma Galgani ringrazia Ida Platano : “una giornata indimenticabile”(Trono over) : Uomini e Donne: dopo gli scatti in compagnia di Ida Platano, Gemma Galgani ha ringraziato la sua migliore amica per il tempo trascorso insieme. Ecco…(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Ida Platano scrive a Maria de Filippi : il messaggio prima di Temptation Island : Temptation Island, Ida Platano scrive a Maria De Filippi: il suo messaggio prima della puntata finale Temptation Island è stata sicuramente un’esperienza che ha molto provato emotivamente Ida Platano. Dopo i primi disguidi con il fidanzato Riccardo, però, la dama del Trono Over di Uomini e Donne è riuscita ad avere in amore le certezze […] L'articolo Ida Platano scrive a Maria de Filippi: il messaggio prima di Temptation Island ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno insieme?/ Lui : “Ho capito ciò che voglio”(Temptation Island 2018) : Una delle coppie che ha lasciato Temptation Island 2018 ancora insieme è quella formata da Ida e Riccardo. Tra lacrime, gelosia e la visita di Gemma Galgani, come sarà finita tra loro?(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 22:00:00 GMT)

Gemma Galgani incontra Ida Platano dopo Temptation Island. FOTO : Ida Platano riabbraccia Gemma Galgani dopo Temptation Island Gemma Galgani si è incontrata finalmente con la sua amica Ida Platano dopo che le due dame di Uomini e Donne si erano viste sulle spiagge di Temptation Island sotto l’occhio delle telecamere, in una circostanza non proprio felice. Questa volta però le due protagoniste del Trono Over si sono riabbracciate per un’occasione speciale e sia Gemma che Ida hanno palesato il loro ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ La crisi è lontana : "Basta viversi a metà" (Temptation Island 2018) : Dopo il periodo di crisi, Ida Platano e Riccardo Guarnieri non hanno alcun dubbio: sono pronti a dare il via alla convivenza. Ecco le... (Temptation Island 2018) (Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 09:00:00 GMT)

Ida Platano vuole un figlio e scoppia in lacrime - a Temptation Island tra sogni e incertezze : Tutti conosciamo il figlio di Ida Platano: si chiama Samuele, è molto piccolo perché ha tra i 7 e gli 8 anni ed è la persona più importante della sua vita. Ida si è presentata sin da subito a Uomini e Donne parlando di lui e ha sempre temuto che il suo essere madre fosse un problema per Riccardo Guarnieri. In realtà abbiamo come l'impressione che sia più lei il problema che lui: è una ragazza tanto bella e tenera quanto insicura. Nel programma ...

Ida Platano E RICCARDO GUARNIERI/ L'ex cavaliere : "Voglio prendermi cura di lei e di Samu" (Temptation Island) : Dopo Temptation Island 2018, Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI sono tornati insieme: "Dentro al villaggio ho avuto paura di perderla", rivela L'ex cavaliere del trono over...(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 05:13:00 GMT)