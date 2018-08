I tennsti FILA si riuniscono per un selfie agli US Open | Fognini scherza con Seppi | “non

sportfair

(Di lunedì 27 agosto 2018) I tennisti vestitisiUSper undi gruppo: Fabiointerviene a commentare le foto die i due azzurri prendono in giro Schwartzman Simpatica iniziativa dei tennisti vestitiche, prima dell’inizio ufficiale degli US, si sono riuniti per undi gruppo. Nello scatto realizzato dall’italiano Andreas, si possono vedere diversi volti noti del tennis: da Marin Cilic a Karolina Pliskova, passando per Van Uytvanck e Babos. In alcune foto compare anche il ‘piccolo’ Diego Schwartzman, finito al centro delle battute ironiche di Fabioe lo stessoche nei commenti alla foto scrivono:vedo Schwartzman nella prima foto”: “si è messo dietro Cilic (alto 1 metro e 98, 30 cm in più dell’argentino! Ndr)”.L'articolo Isiper unUScon...