I piloti Ducati sulla cancellazione del British GP

Classifica MotoGp/ Mondiale piloti - Gp Austria 2018 : Marquez in testa - Lorenzo il primo delle Ducati : Classifica MotoGp : Mondiale Piloti dopo il Gp Austria 2018 a Zeltweg Spielberg. Vince Jorge Lorenzo che continua a sperare nel titolo Mondiale , Marc Marquez però aumenta il vantaggio(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 16:20:00 GMT)

MotoGP - la conferenza piloti dal GP di Austria 2018. Marc Marquez : 'Ducati molto veloci - puntiamo al podio' : Ecco la cronaca integrale della conferenza stampa di Spielberg. LIVE 17:43 9 ago Andrea Dovizioso : "Non si può capire da una mappa se è sicura la pista in Messico, sarà necessario fare dei test per ...