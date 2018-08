I magistrati hanno chiesto al ministro della Giustizia di difenderli da Salvini 

agi

(Di lunedì 27 agosto 2018) "Chi ricopre incarichi istituzionali, in particolare il, deve difendere le prerogative costituzionalimagistratura". In un colloquio con "La Repubblica", il presidente dell'Anm Francesco Minisci schiera il sindacato delle toghe a fianco del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. Le parole delSalvini, indagato in relazione al caso Diciotti, possono essere lette come una 'sfida' alla magistratura? "Noi siamo intervenuti - premette Minisci - chiarendo che si è trattato di un tentativo di orientare lo sviluppo degli accertamenti: si tratta di un'interferenza nelle prerogative dell'autorità giudiziaria, unica istituzione cui la Costituzione e le leggi attribuiscono il compito di verificare se ci sono reati e chi ne sia il responsabile. Nessun altro può farlo, ...