I fondi? Farsa | Non è dogma È scontro tra l' Ue e Di Maio

ilgiornale

: Fondi dell'Italia all'Ue, ira Oettinger: 'Una farsa. Non versa 20 mld, ma 3' - thexeon : Fondi dell'Italia all'Ue, ira Oettinger: 'Una farsa. Non versa 20 mld, ma 3' - peppiniellopz : RT @ImolaOggi: Fondi UE, Oettinger attacca Di Maio: 'L'Italia dà 20 miliardi? Una farsa' Quando lo ha detto Renzi dov'eri? Pure tu a Capal… - maryposavyola : RT @ImolaOggi: Fondi UE, Oettinger attacca Di Maio: 'L'Italia dà 20 miliardi? Una farsa' Quando lo ha detto Renzi dov'eri? Pure tu a Capal… -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Il fronte tra Europa e governo resta aperto. Nelle ore calde della vicenda Diciotti, il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Die il titolare del Viminale, Matteo Salvini hanno minacciato Bruxelles di chiudere i rubinetti e di porre il veto sul bilancio pluriennale che va dal 2021 al 2027. Una posizione quella del governo italiano che ha subito trovato il freno della Farnesina con il ministro Moavero che ha definito un "dovere il pagamento deiUe da parte dell'Italia". Ma a Diha anche risposto il Commissario al Bilancio Ue, Guenther Oettinger che ha di fatto smontato le cifre riportate dal vicepremier: "La cifra di 20 miliardi che alcuni esponenti del governo indicano come contributo dell"Italia al bilancio dell"Unione Europea è una", ha tuonato il commissario in un'intervista a Politico.Eu. Poi l'affondo: "Non sono 20 miliardi di euro l"anno. L"Italia ...