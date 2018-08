I Delta V ritornano e raccontano le “Domeniche di agosto”

domanipress

(Di lunedì 27 agosto 2018) IV tornano alla musica, e lo fanno con unasingolo,di, prima tappa del viaggio che li porterà a pubblicare un album di inediti, da festeggiare come un ritorno a casa, o meglio, una casa da cui ripartire per Carlo, Flavio e Marti, la nuova cantante del gruppo: “Siamo stati fermi per tanto tempo, ci siamo allontanati centinaia di chilometri da dove vivevamo, abbiamo conosciuto chi ci ha fatto ritornare. Niente sarà come prima ma ogni cosa potrebbe continuare meglio, un passo alla volta, che in fin dei conti si può anche stare in silenzio dieci anni. Basta che poi siano cose per cui è valsa la pena”. Dopo aver pubblicato all’inizio dell’estate il brano “IL CIELO CHE CAMBIA COLORE”, come un regalo dedicato a tutti quelli che li hanno aspettati in questi anni accompagnandolo con un videoclip girato dal regista Lorenzo D’Orazio in una fabbrica – “fra meccanica ...