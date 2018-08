I cocktail bar più originali del mondo

Talea - il cocktail bar di “cucina liquida” di Filippo Sisti : Sia ben chiaro, questo non è il solito cocktail bar. Non pensate di accomodarvi al bancone di Talea, inaugurato il 25 giugno in un cortile industriale alle spalle del Naviglio Grande – e ordinare un semplice Spritz: qui – avverte subito Filippo Sisti, anima del locale, già celebrato bartender di “Carlo e Camilla in Segheria”, si viene come si va in un ristorante stellato. Senza fretta, senza approssimazioni, e con la voglia di fare ...