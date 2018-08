I campi di detenzione cinesi raccontati da chi ci ha lavorato

Usa - le migranti violentate nei campi di detenzione : «Ho fatto quello che lui voleva» : «È entrato in bagno, si è tolto i vestiti e ho fatto ciò che voleva». Parla piangendo E.D, mentre racconta al New York Times gli abusi che ha subito all’interno del centro di detenzione per famiglie di Berks, in Pennsylvania. È stata detenuta per sette mesi tra il 2014 e il 2015. I capelli le sfiorano le spalle, tiene le braccia strette sulla pancia, la testa verso il basso. Prima di essere violentata, E.D. era scappata da altra violenza, ...