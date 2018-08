I cactus iperrealisti di Kwang-Ho Lee

wired

(Di lunedì 27 agosto 2018) A uno sguardo poco attento, idi-Ho Lee, pittore coreano 50enne, potrebbero sembrare semplici fotografie; si tratta invece di quadri, di enormi dimensioni (i più grandi misurano oltre 2 metri) che rappresentano piante grasse dai colori vivaci. Dipinti ad olio, sono stati esposti negli scorsi mesi nelle sale della prestigiosa galleria Johyun a Pusan, Corea. Dipinti con una tecnica precisa e maniacale, rappresentano un vero e proprio imbroglio ottico per l’osservatore. Date un’occhiata alla nostra gallery qui in alto per averne conferma. Idi-Ho Lee Wired.