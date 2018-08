optimaitalia

: RT @OptiMagazine: I 10 produttori di smartphone più affidabili: nuova sfida tra #Apple, #Samsung e #Huawei - AppleNews_it : RT @OptiMagazine: I 10 produttori di smartphone più affidabili: nuova sfida tra #Apple, #Samsung e #Huawei - OptiMagazine : I 10 produttori di smartphone più affidabili: nuova sfida tra #Apple, #Samsung e #Huawei - AppleTecno : Apple è stata superata da Huawei nella classifica di produttori di smartphone - -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Quali sono glipiùsul mercato? Rispondere in modo esatto a questa domanda è praticamente impossibile, sia perché nuovi device si affacciano sul mercato alla velocità della luce, sia perché raramente emergono statistiche riguardanti i singoli modelli. Tuttavia, salendo di grado e analizzando la situazione perè possibile avere un quadro abbastanza chiaro della situazione. Vediamo dunque come stanno le cose sotto questo punto di vista arrivati al 27 agosto, soprattutto in relazione acome.La classifica dei guasti, utile per farci un'idea suglipiùsul mercato, è stata trattata poco in queste ore da Il Salvagente. In sostanza, al primo posto tra ipiùtroviamo, che su un campione di 3.783 persone ha fatto riscontrare il 93% di casi positivi da parte di utenti che non ...