Hyundai - Per la berlina Elantra | in arrivo la sesta generazione

Hyundai Ioniq - Primi collaudi per il facelift : Un prototipo della versione facelift della Hyundai Ioniq è stato appena avvistato durante i collaudi nelle temperature estreme delle zone più calde degli Stati Uniti. Il prossimo anno, infatti, la cinque porte coreana si aggiornerà con un restyling di metà carriera che andrà a modificarne l'estetica e introdurrà, probabilmente, anche miglioramenti tecnici pensati per migliorare l'efficienza di tutte le versioni.Più efficienti e tecnologiche. La ...

Hyundai lancia #WhatsNext per le donne saudite : Hyundai Motor Company lancia una campagna e di un programma di Customer Experience indirizzato alle donne dell'Arabia Saudita, a seguito della caduta dello storico divieto che impediva loro di guidare. La campagna #WhatsNext celebra le conquiste ottenute fino a oggi dalle donne saudite e supporta le loro imprese future, in linea con l'idea di Hyundai

FCA/ Gli errori di Manley - la sfida per Elkann e la profezia di Hyundai : Il dopo Marchionne è cominciato malissimo per Fca. Manley non convince gli analisti, Elkann deve prendere in fretta il comando: Hyundai è in agguato.

Roma - ufficiale l'accordo con Hyundai : sarà retro-sponsor per 8 - 5 milioni annui : ufficiale l'accordo tra la Roma e Hyundai: il marchio sudcoreano sarà il back sponsor della maglia dei giallorossi.

Hyundai : partnership con Autotalks per sviluppare auto connesse : Hyundai Motor ha annunciato una partnership strategica con autotalks, azienda tecnologica leader nella produzione di chipset per la comunicazione Vehicle to Everything (V2X). La collaborazione nasce da un ...

Fusione Fca Hyundai - tra conferme e smentite e perchè ipotesi avrebbe senso : Tra le evidenze che fanno pensare che alla fine l'operazione si farà, c'è la considerazione che Hyundai dispone di piattaforme più sofisticate di quelle di Fca sui motori elettrici che sono il futuro.

Tre buoni motivi per dire sì al super-matrimonio tra Fca e Hyundai : Poca sovrapposizione geografica, marchi complementari e la possibilità per gli Agnelli di alleggerire la presenza nel settore auto

Per i media asiatici Fca nel mirino di Hyundai ma i coreani smentiscono : Secondo Asia Times l'offerta potrebbe essere lanciata in un periodo compreso tra quest'estate e l'assemblea di maggio 2019, ma il gruppo coreano per il momento nega l'interesse

Hyundai - accordo anche con l'Herta Berlino per lo sponsor di manica : La casa automobilistica ha siglato un nuovo accordo per diventare sponsor di manica del club tedesco, dopo le partnership con Chelsea e Atletico Madrid.

Hyundai e Audi : insieme per lo sviluppo di veicoli Fuel Cell : Hyundai Motor Group e Audi AG hanno annunciato l'inizio di un accordo di cross-licensing pluriennale che include un'ampia gamma di tecnologie e componenti per veicoli a Celle a combustibile (FCEV). Attraverso la partnership, il quinto gruppo automobilistico mondiale e il costruttore tedesco uniranno gli sforzi nello sviluppo di auto alimentate a idrogeno, per guidare l'industria

Hyundai<br> - Collaudi in pista per la i30 N-Line : Dovrebbe completarsi con l'allestimento N-Line la trasformazione della gamma Hyundai. Dopo l'introduzione della sportiva N sulla i30 è in programma l'arrivo di varianti sportive, ma non altrettanto estreme da proporre in abbinamento alle motorizzazioni benzina e diesel di grande diffusione, seguendo il modello di molti altri costruttori e della stessa "cugina" Kia, con le versioni GT e GT Line. Le foto spia che vi proponiamo fanno ...

Accordo Audi-Hyundai Per fuel cell auto a idrogeno. L'intesa coinvolgerà anche Kia e brand gruppo VW : ROMA - Accordo tra Audi e Hyundai nel settore delle celle a combustibile alimentate a idrogeno. L'intesa firmata dalle due Case automobilistiche prevede lo scambio reciproco di brevetti...