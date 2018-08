Hockey prato | Hockey Series 2018 | da domani in campo la nazionale maschile | obiettivo

Hockey prato - Hockey Series Open 2018 : i convocati dell’Italia. 18 azzurri volano in Polonia : Dopo le donne tocca agli uomini: diventa protagonista la nazionale maschile di Hockey su prato in questo finale d’estate. Gli azzurri si cimenteranno nelle nuove Hockey Series Open, una manifestazione che va a sostituire la World League. Dal 28 agosto al 2 settembre i ragazzi guidati da Roberto Da Gai saranno in scena in quel di Gniezno, Polonia, e sfideranno Ucraina, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca e Cipro. Andiamo a scoprire i ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : Olanda in trionfo - 6-0 all’Irlanda. La Spagna si prende uno storico bronzo : Nel Mondiale delle sorprese, la medaglia d’oro va alla squadra più attesa. A Londra infatti l’Olanda si conferma campionessa del mondo di Hockey su prato femminile, al termine di una manifestazione dominata in lungo e in largo. La finale di oggi è stata lo specchio della qualità e della classe della compagine orange: nettissimo 6-0 con il quale è stata spazzata via l‘Irlanda, comunque meravigliosa medaglia d’argento. A ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : shoot-out decisivi - Olanda-Irlanda la finale! : È la giornata degli shoot-out quella odierna, in quel di Londra, ai Mondiali di Hockey su prato femminile. Nel sabato dedicato alle semifinali, infatti, in entrambi i match non sono bastati i 60′ a decretare la squadra vincitrice. A giocarsi l’ultimo atto saranno Irlanda ed Olanda, con le Orange grandissime favorite per riconfermare il titolo conquistato 4 anni fa. Prima partita di giornata tra le squadre rivelazione della ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : delineate le semifinaliste. Olanda dominante con l’Inghilterra : Doveva essere la sfida più attesa di questo Mondiale 2018 di Hockey su prato, invece non c’è stata partita: l’Olanda, dominatrice fino ad ora della manifestazione, con una sola rete subita in tutto il torneo, batte anche l’Inghilterra padrona di casa a Londra e vola in semifinale. Le Orange affronteranno il Sudafrica per lanciarsi verso l’ultimo atto: difficile che qualcuno possa privarle dell’oro (le olandesi sono ...

Hockey prato - Italia in collegiale a Praga : tutti gli azzurri convocati - tre amichevoli con la Rep. Ceca : L’Italia sta svolgendo un raduno a Praga (Repubblica Ceca), cinque giorni di allenamento che si concluderanno domenica 5 agosto. La Nazionale di Roberto Da Gai si sta preparando per le Hockey Series Open 2018 di Hockey prato maschile che si disputeranno a Gniezno (Polonia) dal 28 agosto al 2 settembre. In quell’occasione gli azzurri affronteranno i cechi, l’Ucraina, la Lituania, i padroni di casa e Cipro. Nei prossimi giorni ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : Spagna-Australia la prima semifinale. Miracolo delle iberiche - avanti agli shootout le oceaniche : Due partite davvero emozionanti a decidere la prima semifinale dei Mondiali 2018 di Hockey su prato femminile. Saranno Spagna e Australia al penultimo atto della manifestazione iridata in corso di svolgimento in quel di Londra. Le iberiche, che erano dovute passare dagli ottavi di finale (clamoroso shoot-out con il Belgio dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari), da sfavorite hanno battuto nel derby del Vecchio Continente la Germania per 1-0: a ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : i risultati degli ottavi e il programma dei quarti di finale : Niente da fare per l’Italia: il sogno azzurro ai Mondiali di Hockey su prato si è interrotto bruscamente agli ottavi di finale contro l’India. Andiamo a riepilogare i risultati odierni: si è delineato il tabellone per quanto riguarda i quarti di finale. risultati ottavi di finale 18:00 BEL – ESP 0 – 0 (2 – 3) 20:15 ARG – NZL 2 – 0 18:00 ITA – IND 0 – ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : bestia nera India - si infrange il sogno azzurro. Italia mai in partita : L’obiettivo minimo degli ottavi di finale (andando anche oltre, con la seconda piazza del girone e le due vittorie con Cina e Corea del Sud) è stato raggiunto, ma visto lo stato di forma e l’entusiasmo era lecito aspettarsi qualcosa in più. La nazionale Italiana di Hockey su prato viene eliminata ai Mondiali di Londra dalla bestia nera India: le asiatiche, vero e proprio tabù per le azzurre negli scontri diretti, si impongono questa ...

LIVE Italia-India - Mondiali Hockey prato femminile in DIRETTA : 0-0 - azzurre per la vendetta e per fare la storia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-India, ottavo di finale dei Mondiali 2018 di hockey prato femminile. La nostra Nazionale vuole scrivere la storia a Londra: nella capitale britannica, per la prima volta in assoluto, le azzurre si sono qualificate alla fase a eliminazione DIRETTA della rassegna iridata e ora non vogliono smettere di sognare. La nostra squadra ha tutte le carte in regola per sconfiggere la compagine asiatica e ...

LIVE Italia-India - Mondiali Hockey prato femminile in DIRETTA : azzurre per la vendetta e per fare la storia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-India, ottavo di finale dei Mondiali 2018 di hockey prato femminile. La nostra Nazionale vuole scrivere la storia a Londra: nella capitale britannica, per la prima volta in assoluto, le azzurre si sono qualificate alla fase a eliminazione DIRETTA della rassegna iridata e ora non vogliono smettere di sognare. La nostra squadra ha tutte le carte in regola per sconfiggere la compagine asiatica e ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : ancora l'India sulla strada dell'Italia. Azzurre per la vendetta dopo l'eliminazione da Rio 2016 : ... il ct azzurro, che sta guidando questa squadra a riscrivere passo dopo passo la storia di questo sport in Italia. Oggi, alle 19 italiane, le Azzurre cercheranno finalmente di infrangere il tabù ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : ancora l’India sulla strada dell’Italia. Azzurre per la vendetta dopo l’eliminazione da Rio 2016 : Corsi e ricorsi storici, un tabù da sfatare assolutamente. Italia-India, una partita che nel calcio può dir poco, ma nell’Hockey su prato, almeno a livello femminile, porta amaro in bocca e lacrime alla squadra tricolore. 2012, un gol discusso portò le asiatiche ai Giochi Olimpici di Londra. 2015, Anversa: ancora uno spareggio, in palio c’è un posto per i Giochi di Rio 2016, le indiane si impongono agli shoot-out. Sono passati 3 ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : ancora l’India sulla strada dell’Italia. Azzurre per la vendetta dopo l’eliminazione da Rio 2016 : Corsi e ricorsi storici, un tabù da sfatare assolutamente. Italia-India, una partita che nel calcio può dir poco, ma nell’Hockey su prato, almeno a livello femminile, porta amaro in bocca e lacrime alla squadra tricolore. 2012, un gol discusso portò le asiatiche ai Giochi Olimpici di Londra. 2015, Anversa: ancora uno spareggio, in palio c’è un posto per i Giochi di Rio 2016, le indiane si impongono agli shoot-out. Sono passati 3 ...

Italia-India - Ottavi Mondiali 2018 Hockey prato : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Appuntamento con la storia. Stasera l’Italia affronterà l’India agli Ottavi di finale dei Mondiali 2018 di hockey prato femminile in corso di svolgimento a Londra (Gran Bretagna), a caccia di un risultato davvero ineguagliabile: è già stato raggiunto il miglior piazzamento di sempre in una rassegna iridata, ma i quarti di finale sarebbero davvero un evento unico. Le azzurre affrontano nel remake della sfida che valse il pass per le ...