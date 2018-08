“Help for Lidia” | gara di solidarietà per la piccola affetta da una malattia rarissima

fanpage

(Di lunedì 27 agosto 2018) L’appello di Giovanni, che con la moglie Claudia vive a Londra: "Donate, vi prego. Ci hanno anche sfrattati". La loro figlioletta di 2 mesi ha già subito diversi interventi, ma il suo piccolo corpo non è ancora in grado di ricevere cibo, se non attraverso un tubicino attaccato alla testa.