GR | 22 mln di franchi per il rinnovo dell' aeroporto di Samedan

Credit Suisse : raddoppia utile in 2° trim. a 647 mln franchi/Rpt : Roma, 31 lug. (AdnKronos/ats) – La ristrutturazione di Credit Suisse continua a dare i suoi frutti: nel secondo trimestre la grande banca svizzera ha più che raddoppiato l’utile netto, a 647 milioni di franchi (+114% rispetto allo stesso periodo del 2017). Anche l’afflusso netto di capitali è stato positivo. Le prospettive per il resto dell’esercizio sono però caute. L’utile ante imposte (Ebt) è cresciuto ...