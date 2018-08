Governo | se il M5s diventa sabbia e la Lega è il mattone – L’istantanea

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 agosto 2018) Lae il. È la metafora, secondo me felice, di chi intendeva far capire bene la differenza tra Cinquestelle e. Soffi da un lato e lamuove verso quel lato. Soffi dall’altro e lasi sposta all’opposto. È ilche resta fermo. Inaugurare la stagione del cambiamento senza curarsi di quale direzione dovesse prendere, è stato un modo di far prevalere la suggestione alla ragione, la speranza alla verità. Il cambiamento non è mai incolore e non è inodore. Se aggiungi lo sciroppo di amarena all’acqua, essa diverrà rossa: se vuoi la mandorla, sarà bianco latte. E adesso cosa sono i Cinquestelle? Amarena o latte di mandorla? Qual è il principio che li guida? Scegliere un capro espiatorio ed assecondare Salvini nella ricerca ossessiva di un solo nemico cui far fronte, il migrante, cioè il povero, colui che non ha diritti? Oppure rappresentare proprio i senza ...