Google sta testando delle nuove modifiche all’interfaccia di Google Play Giochi

Google scova difetto nell’installer di Fortnite per Android - rischio virus : Google ha scovato una falla nell’installer di Fortnite per Android, se l’app di Epic Games fosse stata caricata sul Play Store probabilmente ci sarebbero voluti anni prima di scoprire l’errore, invece gli sviluppatori di Mountain View si sono da subito impegnati a trovare il difetto. Non ci è voluto molto tempo perché Google trovasse un difetto nel metodo di installazione dell’app Fortnite per Android. Che il download del ...

Non c'è bisogno del root e dello sblocco del bootloader per avvalersi dei porting di Google Fotocamera su diversi smartphone Xiaomi. I dispositivi in questione sono Xiaomi Mi MIX 2s, POCO F1 e la famiglia degli Xiaomi Mi 8, esulati da tutto ciò per i SoC Qualcomm che montano: lo Snapdragon 710 e lo Snapdragon 845.

Nelle scorse ore da Harman Kardon è arrivato Citation 500, un nuovo modello di altoparlante intelligente pronto a dare battaglia alla concorrenza

Dei commit su Chromium Gerrit confermano che presto gli utenti Chromebook saranno in grado di abilitare o disabilitare Google Assistant

L'azienda danese ha annunciato BeoSound 1 e BeoSound 2, due altoparlanti esistenti in cui adesso "vive" Google Assistant

Con un post sul blog ufficiale, Scott Huffman, vicepresidente del team di ingegneri di Google Assistant, ha deciso di soffermarsi sulla "tecnologia vocale"

Google presenta un nuovo programma che consente ai produttori di smartphone di verificare l'efficacia delle rispettive implementazioni delle patch di sicurezza.

Secondo quanto scoperto da XDA, Assistant si sta attrezzando per lo sbarco su Android Messaggi con una fase di test preliminare

Google Pixel 3 XL è già stato recensito e sembra che sul mercato nero sia anche in vendita - foto - : Ci sono stati per la verità anche altri leak provenienti da diverse parti del mondo e non riconducibili a questa stessa fonte, tanto che Google e Foxconn starebbero investigando in merito, visto il ...

Arriva da TCL, terzo produttore mondiale di TV, una nuova serie di smart TV, con una dotazione ricchissima, sistema operativo Android e un […]

Nel tempo Sony ha annunciato varie integrazioni per il suo sistema di illuminazione e l'ultimo della serie è arrivato nelle scorse ore: il supporto a Google Assistant

Shortwave è uno dei numerosi progetti su cui si sta lavorando all'interno di Area 120, un laboratorio sperimentale di Google per lo sviluppo di nuove idee. Sembra che si tratti di un'app dedicata ai podcast per la quale l'azienda del robottino verde ha registrato il marchio lo scorso luglio, appena un mese dopo la pubblicazione di Google podcast.

Se non ne potete più delle cattive notizie che vi propina quotidianamente il web, rivolgetevi a Google Assistant, che ora è in grado di darvi buone notizie.

All'IFA 2018, che prenderà il via la prossima settimana a Berlino, ci sarà anche LG che presenterà alcune nuove cuffie della serie TONE con Google Assistant.