Google Fotocamera è installabile senza root su Xiaomi Mi 8 | Mi MIX 2s e POCO F1

Secondo alcune fonti la doppia fotocamera anteriore di Google Pixel 3 XL potrebbe servire a sfruttare una nuova modalità chiamata Super Selfie, ma ci sono […]

Questa ennesima sfilza di foto rubate al presunto Google Pixel 3 XL in un vagone della metro ci pongono davanti due chiavi di lettura

Fotocamera Moto riceve un aggiornamento che introduce una nuova gesture e il supporto nativo a Google Lens e YouTube Live. Non ancora disponibile sul Play Store di Google, la nuova versione 6.2 è scaricabile gratuitamente in APK e disponibile per vari modelli Motorola e Lenovo di oltre un anno fa.

Google Fotocamera ora può essere scaricata su una serie di smartphone, grazie ai porting effettuati dagli sviluppatori.

Sul fatto che Google fotocamera sia un software magnifico se ottimizzato a dovere per l'hardware con cui opera esistono pochi dubbi

Scatta foto spettacolari con il tuo OnePlus 6 installando la Google Camera. Download Google Camera APK per Migliorare in modo incredibile la Fotocamera del OnePlus 6 Download Google Camera APK OnePlus 6 La Google Camera colpisce ancora! Da qualche ora è disponibile al download il file APK che permette di scaricare e installare la Google […]

Sono state rilasciate due nuove versioni della OxygenOS Open Beta, si tratta della Open Beta 12 per OnePlus 5T e della Open Beta 14 per OnePlus 5. Su […]

Ci sono alcune importanti novità che giungono dal mondo OnePlus 6, in riferimento anche agli utenti che ad oggi sono legati ai suoi predecessori. Di recente, infatti, il popolare top di gamma Android ha ricevuto non solo la patch di cui vi ho parlato nella giornata di ieri con apposito approfondimento, ma anche la beta 2 di Android P, che a conti fatti apre ufficialmente le porte a Google Lens. Una vera e propria scorciatoia che, Come è stato ...