Gol Rigoni | l’Atalanta ribalta tutto contro la Roma | partita incredibile VIDEO

(Di lunedì 27 agosto 2018) GOL– Si sta giocando l’ultimo match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in campoed Atalanta che stanno regalano grandi emozioni. Giallorossi in vantaggio con un gol di tacco di Pastore, poi entra in campo la squadra di Gasperini eprima con Castagne e poi converamenteall’Olimpico. GOL#Zapata umilia #Manolas e #va in rete! #Atalanta in vantaggio! #Atalanta 1-2 pic.twitter.com/dZaG3nRpHs — Alessia Nvelli (@Ale_Novelli87) 27 agosto 2018 LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Gol, l’AtalantalaCalcioWeb.