Gol Pastore | meraviglia di tacco | ‘El Flaco’ da sogno in Roma-Atalanta VIDEO

DIRETTA/ Roma-Atalanta (risultato live 1-0) streaming video SKY : Pastore segna un Gol da cineteca! : DIRETTA Roma Atalanta, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Allo stadio Olimpico è big match tra due squadre che hanno vinto alla prima di Serie A(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 20:40:00 GMT)

Roma-Atalanta 1-0 LIVE - Gol pazzesco di Pastore : Roma-Atalanta – Grande sfida quella tra Roma e Atalanta. Nella squadra di Di Francesco c’è Pellegrini con Pastore nel tridente. Per la squadra di Gasperini ampio turnover in vista dell’Europa League. I giallorossi stanno attraversando un momento importante dopo il successo contro il Torino in trasferta, benissimo anche gli uomini di Gasperini. Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Cristante; ...

Roma-Atalanta - Gol pazzesco di Pastore : un tacco da fenomeno [VIDEO] : Roma-Atalanta, un gol fantastico da parte di Pastore che si è presentato al meglio ai tifosi giallorossi accorsi all’Olimpico Roma-Atalanta, Pastore si è presentato col botto ai tifosi giallorossi. Il calciatore argentino ha sbloccato l’incontro con l’Atalanta con una rete fantastica, un colpo di tacco che ha sorpreso la retroguardia di Gasperini. Cross dalla destra di Under, colpito alla perfezione col tacco da Pastore, ...

Roma - Perotti accoglie Pastore : “la società ha rimpiazzato benissimo la partenza di NaingGolan” : Il giocatore della Roma ha parlato dal ritiro della squadra giallorossa, accogliendo Pastore e parlando degli obiettivi di questa stagione “Il fatto di essere arrivati in semifinale di Champions ha dimostrato quello che siamo capaci di fare, non è stata una casualità. Si può passare il primo turno, poi abbiamo battuto Shakhtar e Barcellona, non è una casualità. Dobbiamo ricominciare da lì e dal campionato“. LaPresse/Alfredo ...

Roma - Perotti : "Pastore al posto di NaingGolan? Ottima soluzione" : Secondo giorno di ritiro per la Roma a Trigoria, ancora senza tifosi al seguito, ma la società sta studiando un paio di sedute a porte aperte,, sotto un sole davvero caldo. A parlare, prima della ...

Calciomercato : NaingGolan-Inter - Pastore-Roma e l'entusiasmo - l'acquisto più importante : Finora sicuramente non ci si può lamentare di questo mercato, anche se incastonato fra un FFP e le partite del Mondiale. Anche se in Italia ci siamo abituati ad essere una terra di frontiera dove i ...

Mercato - NaingGolan sbarca a Milano - Pastore a Roma. Juve - idea Wilshere : ROMA - Giorni di novità, di visite mediche, di firme sui contratti, sulla A1. Nainggolan sbarca a Milano dove lunedì ha in programma le visite mediche con l'Inter, la Roma dà il benvenuto a Pastore, ...

Roma - Monchi scatenato : oggi arriva Pastore. Fatta per NaingGolan all’Inter : oggi arriva PASTORE- Roma scatenata sul mercato, oggi Javier Pastore sarà atteso in città per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. Affare totale da 24 milioni. 20 milioni parte fissa, 4 milioni di bonus. Il fantasista sarà atteso nella capitale nel pomeriggio. Nainggolan ALL’INTER Nainggolan all’Inter: affare fatto. Il giocatore ha confermato […] L'articolo Roma, Monchi scatenato: oggi arriva Pastore. Fatta per ...

Roma - arriva Pastore per dimenticare NaingGolan : L'intento è quello di far arrivare Pastore quanto prima. Il malumore che si respira in città per la cessione di Nainggolan , e paradossalmente per l'arrivo di Santon: ieri l'agente al Bernardini per ...

Nella Roma di Pastore non ci sarà NaingGolan : La direttiva del calciomercato che sta portando avanti Monchi è duplice: aumentare il tasso tecnico del palleggio in mediana e regalare di conseguenza più qualità e gol ad una squadra che lo scorso ...