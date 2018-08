Gmail per Android si aggiorna e rimuove un paio di feature

Il nuovo client di Gmail è ora disponibile per gli utenti Google Apps : Il team del colosso di Mountain View ha messo a disposizione di tutti gli utenti Goolge Apps la nuova applicazione Web di Gmail. Ecco cosa cambia L'articolo Il nuovo client di Gmail è ora disponibile per gli utenti Google Apps proviene da TuttoAndroid.

Gmail per Android ora consente di annullare le e-mail inviate : A partire dalla versione 8.7 di Gmail per Android, gli utenti avranno la possibilità di annullare le e-mail inviate. Scopriamo insieme come funziona tale feature

Gmail permette ora di visualizzare i singoli messaggi anche nell'app Android : Gli sviluppatori di Gmail hanno finalmente implementato la possibilità di disattivare pure da mobile la visualizzazione dei messaggi in stile conversazione

Il nuovo look di Gmail per Android mostrato brevemente al Google Cloud Next '18 : Durante il Cloud Next 2018, Google ha dato un piccolo assaggio dell'aggiornamento che riguarderà a breve Gmail per Android

Caso Gmail - Boole Server : crittografia per mail sicure : Roma, 5 lug., askanews, - 'Ognuno di noi vuole affidabilità e sicurezza quando si parla di strumenti e supporti che ci permettono di scambiare dati e informazioni via e-mail. L'unico modo per averle è ...

'Gli sviluppatori di app per Gmail possono leggere le e-mail' : New York, 3 lug. , askanews, I messaggi di posta elettronica inviati con Gmail possono essere letti dagli sviluppatori, anche da quelli di terze parti. Lo sostiene un articolo del Wall Street Journal, ...

Chi sviluppa le app per Gmail può leggere la vostra posta : La pratica è nota da tempo ma pochi utenti lo sanno; e solleva non poche domande sulla tutela della privacy, spiega il Wall Street Journal