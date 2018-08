Giulia De Lellis pubblica foto con Damante | scatta l’effetto nostalgia

Giulia De Lellis : “Andrea Damante? Non c’è più amore!”/ Mare e famiglia prima dei nuovi impegni di lavoro : Giulia De Lellis ha ufficialmente interrotto la sua storia d’amore con Andrea Damante. L’ex coppia nata durante il trono classico di Uomini e Donne, ha chiuso le porte...(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 15:34:00 GMT)

Giulia De Lellis : "Andrea Damante? Non c'è più amore" (video) : Giulia De Lellis, nel corso di una serata al Mamma Mia Beach, ha chiarito, una volta per tutte, il legame che la tiene ancora ancorata all'ormai ex fidanzato Andrea Damante. Tanto affetto, stima reciproca e un velo di rispetto hanno preso il posto di quello che sembra essere un amore da copertina. Ecco le parole dell'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne' che hanno spezzato i cuori dei tanti fan della non più coppia: È una persona molto ...

Giulia De Lellis chiarisce in che rapporti è con Andrea Damante (VIDEO) : Dopo mesi di tira e molla, paparazzate e avvistamenti dei fan, Giulia De Lellis durante una serata ha chiarito la natura del suo rapporto con Andrea Damante. “Lui è una persona molto importante per me, ma non c’è più l’amore. Altrimenti non se ne andava”. A questo punto potremmo anche ritrovarcela sul trono. Se così fosse Kween Mary avrebbe fatto il colpaccio. I motivi della rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante (secondo Spy). “«Ve lo ...

Giulia De Lellis confessa la fine dell’amore per Andrea Damante : Andrea Damante e Giulia De Lellis: lui ha lasciato lei? Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati una delle coppie più amate di sempre del Trono Classico di Uomini e Donne, circondati dall’affetto di milioni di fans pronti a fare di tutto per loro. Un successo straordinario che li ha portati a riempire copertine dei settimanali di gossip, siti web e programmi televisivi. I due ragazzi hanno vissuto una splendida storia d’amore, ...

Uomini e Donne/ Nuovi tronisti : novità su Lara Zorzetto e quella risposta di Giulia De Lellis (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Chi saranno i Nuovi tronisti? Lara Rosie Zorzetto sempre più vicina. Potrebbe esserci anche Giulia De Lellis?(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 07:05:00 GMT)

Giulia De Lellis risponde : “Sfruttata? Cerco l’amore? Come sto?” : Giulia De Lellis a ruota libera fa finalmente chiarezza sulla sua situazione: “Sono stata sfruttata? Cerco l’amore in questo momento? Come vivo questo periodo?” Tutte le risposte Giulia De Lellis, a distanza di settimane dalla rottura con Andrea Damante, fa finalmente chiarezza sul periodo che sta attraversando. Fino ad ora, infatti, si era limitata a […] L'articolo Giulia De Lellis risponde: “Sfruttata? Cerco ...

Giulia De Lellis si svela : “Cerco l’amore ovunque - sono felice” : Giulia De Lellis parla dei suoi sogni e dell’amore Giulia De Lellis si è messa di nuovo a nudo umanamente di fronte alle sue fan, permettendo loro di farle delle domande personali attraverso il suo profilo Instagram. Giulia De Lellis ha quindi risposto a tanti quesiti interessanti, che riguardavano sia la sua vita privata che la sua vita professionale. Una sua fan in particolare non le ha voluto rivolgere una domanda, ma le ha rivelato ...

Giulia De Lellis : ‘In tre anni la mia vita stravolta’ : Le vacanze in famiglia sono finite per Giulia De Lellis ed è tempo di bilanci per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip. Riparte dalla sua Sardegna con alcuni progetti in valigia, ma prima un attimo di riflessione “La mia vita è stata stravolta nell’arco di quasi tre anni” inizia così il suo pensiero, che parte presumibilmente dal 2016 quando partecipò a Uomini e Donne e venne scelta da ...

Giulia De Lellis : “La mia vita stravolta…” e il grazie a Simona Izzo : Giulia De Lellis si svela: “La mia vita stravolta…”, poi il ricordo della lezione avuta da Simona Izzo Il momento è particolare, a tratti malinconico, a tratti spensierato: è il duplice stato d’animo di chi vive il capolinea di un amore, di chi viaggia sul binario parallelo del ricordo nostalgico e del futuro che verrà. […] L'articolo Giulia De Lellis: “La mia vita stravolta…” e il grazie a Simona ...

Andrea Damante torna a casa - Giulia De Lellis scatenata in Sardegna : Giulia De Lellis in vacanza in Sardegna, Andrea Damante torna a Verona Giulia De Lellis e Andrea Damante continuano la loro calda estate 2018, ma divisi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si trova infatti in Sardegna con parenti e amici, mentre il deejay veronese è tornato a casa dopo due mesi di lavoro e soddisfazioni. Su Instagram Stories Damante ha infatti ammesso: “Dopo quasi due mesi torno a casa da questo summer tour ...