Gita bagnata | gita fortunata Quando l’escursione in barca si trasforma in uno spettacolo

(Di lunedì 27 agosto 2018) Un gruppo di turisti sta facendo un’escursione inal largo di Gustavus in Alaska. Il panorama è spettacolare e in lontananza il gruppo ammira gli spruzzi di una balena risalita in superficie. La tranquillainviene però bruscamente interrotta da un cetaceo che a pochi metri dall’imzione si esibisce in uno spettacolare salto fuori dall’acqua, annegando di spruzzi gli spettatori stupiti. L'articolol’escursione insiin unomozzafiato proviene da Il Fatto Quotidiano.