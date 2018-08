Giorgio Manetti racconta il suo grande amore

Giorgio Manetti - la confessione sul grande amore della sua vita che non è Gemma Galgani : Giorgio Manetti, il cavaliere toscano di Uomini e donne trono over, si confessa in una lunga intervista al magazine della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi, dove ha svelato dei nuovi aneddoti riguardanti la sua vita privata. Manetti ha parlato per la prima volta del grande amore della sua vita che tuttavia non è Gemma Galgani, sebbene la dama torinese sia stata una delle persone più importanti tra quelle che Manetti ha avuto modo di ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti : "Innamorato di una ragazza conosciuta a San Francisco. Finita perché viaggiavo molto" : Giorgio Manetti, protagonista incontrastato, da diverse stagioni, del trono over di 'Uomini e Donne', per via del continuo tira e molla con Gemma Galgani, alla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi, ha rivelato un dettaglio inedito della sua vita privata quando, nel suo passato non troppo lontano da viaggiatore, ha avuto la possibilità di appurare le notevoli differenze tra una donna americana e una italiana: La realizzazione ...

Le confessioni scioccanti di Gegia su Giorgio Manetti! : Che cosa ci azzecca la comica salentina Gegia con Giorgio Manetti, aitante cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne? Sentite le dichiarazioni scioccanti dell’attrice pugliese! Francesca Antonaci, in arte “Gegia” ha rilasciato in queste ore un’intervista al settimanale “Spy” nella quale parla di Giorgio Manetti, re indiscusso del Trono Over di Uomini e Donne. Ecco a tal proposito cosa rivela del noto ...

“Giorgio Manetti mi accende”. Il ‘gabbiano’ di Uomini e Donne fa colpo sull’attrice : “Quando guardo Giorgio Manetti mi si accende tutto”. Gegia, al secolo Francesca Antonaci, intervistata per il settimanale Spy ha confessato quando il noto cavaliere del trono Over di Uomini e Donne le piaccia. “Da anni non mi perdo una puntata – racconta a Spy – io però guardo la versione Over, i vecchietti insomma. Anzitutto sono spunto di cabaret, perché sono dei personaggi eccezionali del popolino di paese. Maria, poi, ha ...

Gegia : "Adoro Giorgio Manetti - mi sento male ogni volta che lo vedo" : “Quando guardo Giorgio Manetti mi si accende tutto”. A parlare è Gegia, che ammette di avere un debole per uno dei protagonisti di Uomini e Donne.“Da anni non mi perdo una puntata – racconta a Spy - io però guardo la versione Over, i vecchietti insomma. Anzitutto sono spunto di cabaret, perché sono dei personaggi eccezionali del popolino di paese. Maria, poi, ha un’intelligenza superiore alla media”.prosegui la letturaGegia: "Adoro ...

Uomini e Donne - Trono Over : Giorgio Manetti importante per Anna Tedesco : Anna Tedesco non ha abbandonato Giorgio Manetti di Uomini e Donne Nella scorsa stagione del Trono Over di Uomini e Donne, Anna Tedesco ha abbandonato la trasmissione. Tutti è iniziato quando la dama è stata accusata di avere una relazione d’amore e segreta con Giorgio Manetti, tesi sostenuta anche da qualche cavaliere del parterre maschile, tra cui un suo ex frequentatore Angelo, e dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. ...

Trono Over Anna Tedesco : “Ecco perché non ho abbandonato Giorgio Manetti” : Trono Over, Anna Tedesco è tornata a parlare di Giorgio Manetti: le dichiarazioni a Uomini e Donne Magazine Anna Tedesco è tornata a parlare della sua esperienza al Trono Over di Uomini e Donne. E più precisamente del suo legame con Giorgio Manetti, più di una volta considerato troppo intenso per una semplice amicizia. A […] L'articolo Trono Over Anna Tedesco: “Ecco perché non ho abbandonato Giorgio Manetti” proviene da Gossip ...

Daniela Ranaldi - smaschera Giorgio Manetti! Ecco cosa dice di lui! : Incredibile! Daniela Ranaldi, opinionista di Uomini e Donne, rivela in un’intervista, che cosa pensa di Giorgio Manetti! La donna avrà forse ragione? Daniela Ranaldi è seduta tra il pubblico di Uomini e Donne, affianco a Maria De Filippi. Da anni ormai esprime il suo giudizio senza filtri e può essere dunque considerata una veterana del programma. Ricordiamo, a dover di cronaca, che per un periodo, la Ranaldi non era più presente in studio ...

Tina Cipollari verso l’addio a Uomini e Donne? L’ultimatum a Maria De Filippi : “O me o Giorgio Manetti” : “Scegli, o me o Giorgio Manetti“: secondo molte riviste di gossip è questo l’ultimatum lanciato da Tina Cipollari a Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne. A quanto pare, la Cipollari non sarebbe più disposta ad accettare l’uomo in trasmissione, tanto da aver chiesto, insieme a Gemma Galgani che l’uomo abbandoni il trono perché – secondo loro – sarebbe interessato solo alla visibilità del ruolo, ...