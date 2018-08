Giocare… con niente | tante idee a costo zero per intrattenere i bambini

vanityfair

(Di lunedì 27 agosto 2018) Alzi la mano quel genitore che non si è ritrovato almeno una volta nella vita con l’ansia di doversenza sapere come fare, quando l’unica salvezza sembra avere a portata di mano il giocattolo del cuore o magari lo smartphone per tenerli buoni al ristorante. La verità è che forse abbiamo perso di vista un assunto semplice e fondamentale, ovvero che aibastaper giocare. Ed è infatti proprio questo il titolo del libro fresco di stampa, edito da Gallucci e firmato da Andrea Angiolino, uno dei più autorevoli esperti italiani di “giocologia”. Illustrato da Valeria de Caterini, “Aibastaper giocare” è un pratico manuale che raccoglie, in netta controtendenza rispetto alle mode attuali, 62 allegri passatempi che non richiedono matite, carta, batterie o schermi ma solo un pizzico di fantasia e tanta voglia di divertirsi. Giochi ...