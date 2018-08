Giappone | aereo tenta l' atterraggio nel tifone | ecco le immagini choc

ilgiornale

(Di lunedì 27 agosto 2018) IlCimaron aveva raggiunto la terraferma inlo scorso 23 agosto, quando si era abbttuto su Tokyo.Alle 21 ora locale (le 14 in Italia) di giovedì 23 agosto, ilaveva colpito la prefettura di Tokushima, nel sudovest del Paese, portando con sé forti piogge e raffiche di vento di oltre 200 chilometri orari. Cimaron ha provocato allagamenti e vittime, che si sommano a quelle dello scorso 9 luglio, quando il Paese era stato messo in ginocchio da alluvioni e inondazioni, che avevano causato oltre 100 morti.A causa delCimaron erano stati cancellati anche numesosi treni e voli, soprattutto nella parte occidentale del. Oltre 100 gli aerei cui era stato impedito di decollare. Tantissimi. Ma non tutti. Alcuni, infatti, hanno sfidato le avverse condizioni meteo, come testimonia un video, che riprende iltivo didi un velivolo della All Nippon ...