Ghost Rider Spirito di Vendetta film stasera in tv 27 agosto | cast | trama | curiosità

cubemagazine

: RT @francoscilletta: Michetti haciendo cosplay de Ghost Rider - ShaggyHerrera10 : RT @francoscilletta: Michetti haciendo cosplay de Ghost Rider - AguusBelando : RT @francoscilletta: Michetti haciendo cosplay de Ghost Rider - CandegonzalezA : RT @francoscilletta: Michetti haciendo cosplay de Ghost Rider -

(Di lunedì 27 agosto 2018)diè ilin tv lunedì 272018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Mark Neveldine e Brian Taylor ha come protagonisti Nicolas Cage, Idris Elba e Christopher Lambert. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVdiin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE:: Spirit of Vengeance GENERE: Azione, Fantasy ANNO: 2012 REGIA: Mark Neveldine, Brian Taylor: Nicolas Cage, Idris Elba, Ciarán Hinds, Violante Placido, Christopher Lambert, Johnny Whitworth, Fergus Riordan, Jacek Koman, Vincent Regan DURATA: 95 Minutidiin tv:Nicolas Cage torna a calarsi nei panni di Johnny Blaze. In questo nuovo capitolo della saga ...