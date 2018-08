Ghost Rider – Spirito di vendetta | cast | trama e curiosità del sequel con Nicolas Cage

tvzap.kataweb

(Di lunedì 27 agosto 2018) In prima serata su Italia Uno, lunedì 27 agosto, va in ondadi, una pellicola del 2012 che funge da seguito al non fortunatissimo primo capitolo sulle vicende del motociclista infernale di casa Marvel realizzato cinque anni prima., interprete del protagonista, è stato ancora una volta il deus ex machina della produzione.di, il trailerdi, laIn questo nuovo capitolo della saga, Johnny Blaze è ancora alle prese con la maledizione del cacciatore di taglie del diavolo ma dopo l’incontro con il leader di un gruppo di monaci ribelli, sembra disposto a tutto pur di salvare un ragazzino dalle grinfie del demonio e, alla fine, riuscire a liberarsi una volta per tutte dalla maledizione che lo perseguita.di, il ...