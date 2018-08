Germania - torna a crescere l'indice IFO ad agosto : tornano a salire le condizioni economiche in Germania , segnalate dall'indice IFO di agosto, segnalate in crescita dopo il pessimo dato di luglio, quando aveva toccato i minimi da novembre 2012. ...

Lino Banfi torna a sorridere : “Mia moglie sta meglio. Per lei ho rifiutato un film in Germania” : “Finalmente la vedo sorridere“: tira un sospiro di sollievo Lino Banfi, che in un’intervista al settimanale Nuovo racconta il difficile periodo vissuto al fianco della moglie Lucia Zagaria, malata da tempo. Ora però sembra stare meglio: “Lucia sta passando un periodo molto difficile per problemi di salute a livello neurologico. Adesso, grazie soprattutto all’affetto di tutta la mia famiglia, sta meglio: l’ho vista ridere e mi ...

Giro di Germania 2018 : Geraint Thomas torna in gara - che sfida a Dumoulin e Bardet. Le stelle e il percorso : Oggi scatterà il Giro di Germania 2018, competizione che torna nel calendario internazionale dopo ben nove anni di assenza. La piccola corsa a tappe teutonica (quattro frazioni, conclusione domenica 26 agosto) si sovrappone con l’inizio della Vuelta di Spagna ma la startlist è di assoluto livello: tra i 121 corridori al via, infatti, spicca Geraint Thomas che torna in gara dopo la vittoria al Tour de France. Il gallese del Team Sky sfiderà ...

Isis - ex schiava del sesso incontra il suo aguzzino in Germania e torna in Iraq : Fuggire dall' Iraq e da una prigionia di tre mesi nelle mani dell' Isis con l'intenzione di ricostruirsi una vita in Germania , per poi ritrovarsi fianco a fianco con il suo aguzzino tra gli scaffali ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il forte maltempo in Europa : grandine e tornado in Francia - Benelux e Germania : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato un’Allerta Meteo di livello 2 per Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania nordoccidentale per forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello di Allerta 2 anche per la Spagna settentrionale, dove però è scongiurata la minaccia di tornado. Livello di Allerta 1 per parti della Spagna, della Francia, del Nord Italia, della Svizzera, dell’Austria, del ...

Germania - le tende volano per aria : tornado irrompe nell’area campeggio del Festival di Parookaville [FOTO e VIDEO] : 1/10 ...

Formula 1 - GP Germania 2018 : Vettel a muro. Hamilton vince e torna leader - reprimenda dopo l'investigazione : Di seguito tempi e cronaca LIVE 18:35 22 lug 18:20 22 lug LEWIS Hamilton SOTTO INVESTIGAZIONE : la direzione corse esamina il momento in cui avrebbe oltrepassato la linea che separa la pit lane ...

Accoltella passeggeri sul bus per il mare - otto feriti : torna la paura in Germania : Una decina di persone sono state Accoltellate su un autobus a Lubecca, non lontano da Amburgo. Secondo il giornale locale Luebecker Nachrichten la persona responsabile dell'attacco all'arma...

Accoltella passeggeri su un bus - un morto e molti feriti : torna la paura in Germania : Una decina di persone sono state Accoltellate su un autobus a Lubecca, nel Nord della Germania, non lontano da Amburgo. Secondo il giornale locale Luebecker Nachrichten la persona...

F.1 - GP di Germania - Il circus torna a Hockenheim : La stagione 2018 di Formula 1 arriva al giro di boa: questo fine settimana si correrà a Hockenheim per il Gran Premio di Germania, undicesima prova del Mondiale.Lo scenario. Dopo la vittoria di Vettel a Silverstone, due settimane fa, il tedesco si presenta nella gara di casa da leader del campionato, con otto punti di vantaggio sul diretto rivale Lewis Hamilton, fresco di rinnovo contrattuale con la Mercedes. Fu proprio linglese della Mercedes a ...