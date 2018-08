Germania | lite in strada | 1 morto

Biathlon : le nazionali azzurre divise tra Germania - Austria e Francia. Il quartetto Elite si allena a Ruhpolding : Riprendono gli allenamenti per tutte le selezioni nazionali per il Biathlon, impegnate nei rispettivi ritiri al di fuori dei confini nazionali. Come annunciato dalla FISI sul sito federale, si segnala in particolare la presenza a Ruhpolding del quartetto Elite con Dominik Windisch, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che insieme all’allenatore responsabile Andreas Zingerle e al tecnico Andrea Zattoni si trovano a Ruhpolding (Ger) ...