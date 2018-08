Germania | accusati di omicidio E scatta la caccia ai migranti

ilgiornale

(Di lunedì 27 agosto 2018) Tensione indove l'estrema destra tedesca ha convocato proteste per il secondo giorno consecutivo a Chemnitz, in Sassonia. Tutto è cominciato con la morte di un uomo accoltellato in una rissa. Il 35enne stava cercando di difendere la moglie, molestata da alcuni presenti, quando è stato colpito a morte.A essere indagati per l', come riportano alcuni media tedeschi, è un immigrato di nazionalità irachena e un siriano. I due sono stati fermati dalla polizia.L'accaduto ha così scatenato la rabbia di vari movimenti di estrema destra, dando vita a quella che in queste ore viene definita una vera e propria "ai".Promotrici della manifestazione sono il movimento xenofobo e islamofobo Pegida e il partito di estrema destra Alternativa per la(AfD), che hanno invitato i sostenitori a radunarsi alle 18.30 vicino al luogo della lite avvenuta tra sabato e ...