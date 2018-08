Genova | Toninelli | I signori delle Autostrade guadagnano e abbassano le

Ponte Morandi - Ministro Toninelli : “Il crollo di Genova non è dovuto a una tragica casualità” : “Il crollo di Genova non è dovuto a una tragica casualità. Ma è un evento che conferma drammaticamente quello che questo Governo e questo Ministero hanno sostenuto fin dal loro insediamento. Nelle linee programmatiche lo scrivemmo chiaramente: la prima vera grande opera di cui ha bisogno questo Paese è un imponente e organico piano di manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro territorio e delle nostre infrastrutture ...

Crollo ponte Genova - Autostrade pubblica on line la convenzione con il ministero dei Trasporti. Toninelli : trasparenza dopo 20 anni : La società Autostrade per l'Italia pubblica on line, rendendo «pubblico e accessibile a tutti i cittadini», il testo della convezione in essere con il ministero delle...

Genova - macerie ancora sotto sequestro : 'Sarà lo Stato a rifare il ponte'. Oggi Toninelli riferisce alle Camere : Comune e Regione spingono per la demolizione dei monconi, ma la procura ha bisogno di tempo per concludere accertamenti e perizie -

PONTE Genova - VIA FERRAZZA DA COMMISSIONE MIT/ Morandi - Pd attacca Toninelli : caos pedaggi : GENOVA, PONTE Morandi ultime notizie: caos in COMMISSIONE Mit, via FERRAZZA e Brencich dopo "scandalo verbale". Il viadotto sarà demolito: Autostrade ha 5 giorni di tempo per decidere come(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 13:30:00 GMT)

Paita (PD) : Genova - “Toninelli in vacanza - non è cambiamento ma vergogna” : Roma – “Toninelli in questa vicenda ha dimostrato totale inadeguatezza: prima dichiara che la Gronda e’ un’opera da rimettere in discussione, poi nomina una commissione d’inchiesta senza verificare le attivita’ pregresse svolte dagli stessi membri, infine li rimuove senza ammettere di avere sbagliato. Il tutto rimanendo rigorosamente in vacanza mentre 177 persone vengono prese in ostaggio a Catania e Genova ...

Crollo Genova - Toninelli : concessionari hanno amici potenti : Roma, 23 ago., askanews, - I concessionari 'hanno amici e agganci potenti ovunque. Ma il governo del cambiamento ha i cittadini dalla propria parte, come si è visto anche ai funerali di Genova. ...

Genova - FI va all'attacco "C'è conflitto di interessi euro Toninelli cambi ispettori" : La commissione incaricata dal Ministero della Infrastrutture per far luce sul caso del ponte Morandi di Genova potrebbe saltare. O almeno potrebbero essere sostituiti tre investigatori su sei. Uno ...

Crollo Genova - Rotta - Pd - : Toninelli impegnato a fare selfie : Roma, 22 ago., askanews, - 'Se il Ministro Toninelli fosse al suo posto anziché in vacanza in Costa Azzurra saprebbe che Delrio non ha mai rinnovato la concessione ad Autostrade. Saprebbe che la ...

Genova - FI va all'attacco "C'è conflitto di interessi Toninelli cambi ispettori" : La commissione incaricata dal Ministero della Infrastrutture per far luce sul caso del ponte Morandi di Genova potrebbe saltare. O almeno potrebbero essere sostituiti tre investigatori su sei. Uno ...

Genova - FI va all'attacco "C'è conflitto di interessi ?Toninelli cambi ispettori" : La commissione incaricata dal Ministero della Infrastrutture per far luce sul caso del ponte Morandi di Genova potrebbe saltare. O almeno potrebbero essere sostituiti tre investigatori su sei. Uno potrebbe essere Bruno Santoro che come rilevato da l'Espresso in passato aveva svolto alcune prestazioni professionali per Autostrade. Gli altri due invece potrebbero essere, come riporta Repubblica, Roberto Ferrazza, e Antonio Brencich. In questo caso ...

TONINELLI - SELFIE AL MARE SCATENA PD-FI : “DIMETTITI”/ Nobili : “dramma Genova - Mit nasconde documenti” : SELFIE di TONINELLI SCATENA social e opposizioni: Renzi, "non riferisci in Parlamento e vai al MARE?". La replica del Ministro, "mi fate ridere, seguo Genova e il Mit da qui"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 12:00:00 GMT)

Crollo Ponte Genova - l'investigatore scelto da Toninelli lavorava per la società Autostrade : Il dirigente pubblico della Vigilanza sulle concessionarie selezionato dal ministro delle Infrastrutture ha ricevuto 70mila euro dall'azienda per prestazioni professionali private. Dopo il caso del presidente Ferrazza e del professor Brencich, nuova tegola sulla commissione d'inchiesta sul disastro Strage di Genova, la sicurezza delle Autostrade affidata a un laureato in scienze politiche " Crollo Ponte Genova, tiranti "ridotti del venti per ...

Toninelli e il selfie al mare con la moglie - esplode la polemica : "Oltraggio alle vittime di Genova" : A una settimana dal crollo del ponte Morandi, il ministro posta una foto con la moglie e con il cappellino della Guardia...

Le polemiche sul selfie del ministro Toninelli - dopo Genova : Basta un selfie e la polemica infiamma il riposo che il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha deciso di concedersi al mare con famiglia. Tutto nasce da un post pubblicato su Instagram ...